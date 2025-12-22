Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni all'ex compagna

Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato dal giudice del tribunale Monocratico di Roma a 7 mesi di reclusione, con pena sospesa, per minacce e lesioni nei confronti della sua ex compagna. Il giudice ha riqualificato l’accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di 2mila euro nei confronti della parte civile. La Procura aveva chiesto l’assoluzione per lo stalking e 6 mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022

«È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuto arrivare a una condanna per minaccia non è capibile», hanno commentato gli avvocati difensori di Varriale.