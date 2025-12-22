Quanto vale vincere la Supercoppa: il confronto con l’estero

Una fra Bologna e Napoli sarà la nuova detentrice della Supercoppa italiana. Anche per questa edizione, il torneo si è giocato in Arabia Saudita e con la formula delle Final Four con la partecipazione di Inter e Milan, arrivate, rispettivamente, seconda nel campionato 2024/25 e in finale di Coppa Italia.

Un cambio di paradigma rispetto al passato per il calcio italiano che ha permesso alla Lega Serie A di stringere un accordo molto remunerativo con l’Arabia Saudita che prevede che il paese medio orientale ospiti quattro edizioni su cinque, se ne sono giocate già tre compresa questa che sta per finire, per un compenso di oltre 23 milioni di euro annui. Ma quanto valgono le altre Supercoppe dei quattro top campionato europei?