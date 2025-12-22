Alla New Balance Arena, l’Atalanta ospiterà l’Inter nel periodo di “abbuffata di Serie A”, con le squadre impegnate in campo durante le feste. La squadra di Palladino arriva all’appuntamento in grande fiducia, trascinata dalle recenti vittorie contro il Genoa e il Cagliari. L’Inter di Chivu, rientrata in Italia dopo l’impegno in Supercoppa, punta ora a preparare al meglio questa sfida e a difendere la propria posizione in cima alla classifica, con Milan e Napoli che restano in scia.

È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Si tratta dell’ultimo impegno di Serie A del 2025, scelto per la trasmissione in chiaro dalla principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo.

A raccontare ogni istante di questo attesissimo match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Alessio De Giuseppe offrirà aggiornamenti direttamente da bordocampo. Nel pre e post partita si accenderanno anche le telecamere di Fuoriclasse – powered by Haier, con Diletta Leotta a condurre le analisi in studio insieme a Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, eccezionalmente per tutto il periodo natalizio, gli abbonati ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti internet differenti in contemporanea, senza alcun costo aggiuntivo.

Come registrarsi gratuitamente su DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone.

Come registrarsi da desktop/mobile

Vai su Dazn.com, clicca sull’immagine del match Atalanta-Inter in evidenza in home page e ‘Registrati Gratis’; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Atalanta-Inter gratis, come registrarsi da Smart TV

In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile. Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.