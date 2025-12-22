Juventus, dopo Tether anche l’Arabia Saudita pensa all’acquisto del club. Exor: «Il club non è in vendita»

In merito all’anticipazione di Calcio e Finanza su un ventilato interesse di emissari sauditi per la Juventus, fonti vicine ad Exor fanno sapere “l’inesistenza di qualsivoglia trattativa in merito a Juventus, riaffermando che la società non è in vendita” né con i sauditi né con altri possibili acquirenti.
