Juventus, dopo Tether anche l’Arabia Saudita pensa all’acquisto del club. Exor: «Il club non è in vendita»

La posizione della holding degli Agnelli-Elkann per quanto riguarda il club bianconero.

Di
Redazione
Finanza
Onefootball
Elkann
John Elkann (Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)