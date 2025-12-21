Unione Brescia Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Unione Brescia Inter Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 19esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’Union Brescia è in programma per lunedì 22 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Unione Brescia Inter Under 23 in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)

Cosa include:

Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€

Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€

Sky Ultra HD incluso

App Sky Go inclusa per lo streaming

Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Unione Brescia Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Unione Brescia-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

LUNEDÌ 22 DICEMBRE

Ore 20.30