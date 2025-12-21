La Cassazione dà ragione a TIM sul canone del ‘98: dallo Stato rimborso da 1 miliardo

Si chiude la lunga battaglia legale, durata quasi 25 anni, tra TIM e il Governo italiano per un canone di concessione versato nel 1998. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando in via definitiva la decisione della Corte d’Appello di Roma dell’aprile 2024, che aveva stabilito la restituzione del canone, di poco superiore a 500 milioni di euro, oltre al rimborso della rivalutazione e degli interessi maturati, per un totale complessivo di poco superiore a 1 miliardo di euro.

Una somma che il gruppo ha di fatto già incassato a luglio (995,4 milioni di euro), quando ha cartolarizzato il credito con Unicredit e Santander, e che non avrà peraltro impatti negativi sui conti pubblici, poiché è stato istituito un Fondo con una dotazione di oltre 2,2 miliardi di euro a garanzia sia dei contenziosi nazionali sia di quelli europei, come aveva ricordato a ottobre il ministro Giancarlo Giorgetti durante l’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Dpfp.