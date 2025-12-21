La Coppa d’Africa si disputerà ogni quattro anni a partire dal 2028

La Coppa d’Africa vivrà una rivoluzione dopo l’edizione 2027, che si terrà in Kenya, Uganda e Tanzania. Durante una conferenza stampa organizzata a Rabat (Marocco) questo sabato, il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF), Patrice Motsepe, ha annunciato che la competizione si disputerà poi ogni quattro anni a partire dall’edizione successiva.
Una decisione presa con l’obiettivo di ristrutturare il calcio sul continente africano affinché il suo «calendario sia maggiormente armonizzato a livello mondiale. Nel 2027 andremo in Tanzania, in Kenya e in Uganda (i tre Paesi organizzatori) e la Coppa d’Africa successiva si svolgerà nel 2028», ha spiegato.
Fino ad oggi, la competizione si disputava ogni due anni: l’edizione 2025, organizzata dal Marocco e in programma da domenica, segue quella del 2023, organizzata e vinta dalla Costa d’Avorio. Il presidente della CAF ha inoltre annunciato la creazione di una Lega delle Nazioni africana a partire dal 2029, modellata su quanto già esiste in altri continenti.