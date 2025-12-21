Dove vedere Marocco Comore tv streaming: la sfida in diretta in chiaro

Tutto pronto per l’esordio delle due Nazionali nella competizione: i dettagli del match inaugurale e come seguirlo in Italia.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
Dove vedere Marocco Comore tv streaming
(Foto: Francois Nel/Getty Images)

Se stai cercando dove vedere Marocco Comore in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta l’esordio della Coppa d’Africa 2025 tra la squadra di casa e le Comore. L’incontro inaugurale del torneo continentale si gioca domenica 21 dicembre 2025 come prima gara del Gruppo A, e sarà uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di calcio africano. 

Dove vedere Marocco Comore in tv 

La partita Marocco-Comore sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi. 

Questa scelta di programmazione consente agli spettatori italiani di seguire l’intero torneo, inclusa la sfida d’esordio tra Marocco e Comore, senza abbonamenti a piattaforme pay‑tv. Sportitalia trasmetterà non solo la diretta della partita, ma anche studi pre‑ e post‑gara, approfondimenti, highlights e commenti esclusivi dedicati alla manifestazione.  

Streaming: come guardare Marocco – Comore online 

Se preferisci seguire il match in streaming, puoi farlo tramite l’app o il sito ufficiale di Sportitalia. La diretta è accessibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di vedere la partita ovunque tu sia.  

Orario e contesto della partita 

L’incontro tra Marocco e Comore è il match inaugurale della Coppa d’Africa 2025 e si giocherà allo stadio Moulay Abdellah di Rabat con calcio d’inizio alle ore 20:00 italiane. Il Marocco, paese ospitante del torneo, è inserito nel Gruppo A insieme a Mali e Zambia. Un’occasione unica per vedere all’opera grandi campioni, tra cui l’ex laterale dell’Inter Hakimi e il centrocampista della Roma El Aynaoui.

Tutta la Serie A Enilive, ogni weekend fino al 2029. Solo su DAZN. A partire da 34,99€ al mese. Clicca qui.