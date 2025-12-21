Bra Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bra Juve Next Gen in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 18esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Bra è in programma per domenica 21 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Bra Juve Next Gen in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio

Il pacchetto sportivo arriva soluzioni più vantaggiose targate Sky: Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese).

Cosa include:

Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€

Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€

Sky Ultra HD incluso

App Sky Go inclusa per lo streaming

Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Bra Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Bra-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 21 DICEMBRE

Ore 12.30

BRA-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Uno, Sky Sport 258 e NOW

ASCOLI-CAMPOBASSO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

CATANIA-ATALANTA U23

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW

L.R. VICENZA-TRIESTINA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

LATINA-CROTONE

Sky Sport 254 e NOW

PIANESE-TERNANA

Sky Sport 255 e NOW

PRO VERCELLI-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

LECCO-PERGOLETTESE

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

PERUGIA-FORLÌ

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

MONOPOLI-POTENZA

Sky Sport 254 e NOW

GIANA ERMINIO-CITTADELLA

Sky Sport 255 e NOW

NOVARA-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

SIRACUSA-TRAPANI

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

CASARANO-TEAM ALTAMURA

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 22 DICEMBRE

Ore 20.30