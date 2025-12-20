La UEFA tratta con PepsiCo come partner delle coppe europee fino al 2033

L’obiettivo della trattativa è che il colosso statunitense diventi il nuovo partner globale delle bevande analcoliche di tutte le competizioni maschili per club UEFA dal 2027 al 2033 . La decisione fa seguito a una procedura di gara competitiva avviata all’inizio di dicembre da UC3 e dall’agenzia Relevent Football Partners.

UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC, in passato denominata ECA) che controlla e gestisce il marketing strategico, la vendita e l’attuazione dei diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, ha concordato di avviare un periodo di negoziazione in esclusiva con PepsiCo .

PepsiCo è già partner della UEFA Champions League e con il nuovo accordo aggiungerebbe i diritti relativi all’Europa League e alla Conference League, competizioni di secondo e terzo livello. A ottobre, UC3, titolare dei diritti commerciali dei tornei, ha annunciato che AB InBev era entrata in un periodo di negoziazione in esclusiva per il primo di questi pacchetti, nella categoria birra.

Analogamente ad AB InBev, anche PepsiCo sta trattando un accordo di sponsorizzazione su due cicli, con durata dalla stagione 2027/28 alla 2032/33. In precedenza i brand potevano sponsorizzare le competizioni maschili per club della UEFA per un massimo di tre anni, ma Qatar Airways ha fissato un nuovo precedente nel ciclo attuale, siglando una sponsorizzazione di sei anni dal 2024/25 al 2029/30.

Il nuovo livello di sponsorizzazione garantisce diritti di attivazione su 531 partite a stagione, un incremento significativo per PepsiCo rispetto all’attuale accordo con la Champions League, che prevede diritti di attivazione su 189 partite a stagione. Il nuovo accordo di PepsiCo dovrebbe inoltre includere la Supercoppa UEFA e la Youth League.