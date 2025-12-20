Mercato Lazio: oggi l'esame dei conti per il club di Lotito, martedì il verdetto

La Commissione si riunirà oggi e in pochi giorni comunicherà l’esito delle valutazioni alla FIGC, la quale invierà alla Lazio la comunicazione finale.

Il giorno è martedì, antivigilia di Natale. Il patron della Lazio Claudio Lotito conoscerà il verdetto della Commissione di vigilanza sui conti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Commissione si riunirà oggi e in pochi giorni comunicherà l’esito delle valutazioni alla FIGC, la quale invierà alla Lazio la comunicazione finale: mercato semiaperto, a saldo zero, o aperto.  

La prima ipotesi resta la più probabile secondo il quotidiano, in questo caso una cessione e un acquisto con gli stessi parametri: formula, prezzo e ingaggio. Il presidente della Lazio non si è mai esposto in questi mesi, ha lavorato per provare ad andare sotto la soglia dello 0,8% richiesta dalla Federcalcio.  

In caso contrario non c’è molto da aspettarsi, la Lazio non può appesantire i conti, rischierebbe altri blocchi in futuro. E Lotito a gennaio non ha mai speso soldi pesanti. Il verdetto della Commissione farà cadere ogni alibi sul mercato e rinnovi, altro tema scottante. Con il saldo zero la società potrà offrire gli stessi contratti oggi ai giocatori in scadenza in attesa. Niente aumenti, aspetto che mette ogni operazione in pericolo. 

