Mercato Lazio: oggi l'esame dei conti per il club di Lotito, martedì il verdetto

Il giorno è martedì, antivigilia di Natale. Il patron della Lazio Claudio Lotito conoscerà il verdetto della Commissione di vigilanza sui conti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Commissione si riunirà oggi e in pochi giorni comunicherà l’esito delle valutazioni alla FIGC, la quale invierà alla Lazio la comunicazione finale: mercato semiaperto, a saldo zero, o aperto.

La prima ipotesi resta la più probabile secondo il quotidiano, in questo caso una cessione e un acquisto con gli stessi parametri: formula, prezzo e ingaggio. Il presidente della Lazio non si è mai esposto in questi mesi, ha lavorato per provare ad andare sotto la soglia dello 0,8% richiesta dalla Federcalcio.