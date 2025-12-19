Conference, la Fiorentina perde ma passa il girone: quanto valgono i playoff

Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana è stata sconfitta dal Losanna nell’ultimo turno della prima fase, mancando l’accesso diretto agli ottavi, ma è comunque riuscita a conquistare la qualificazione ai playoff della competizione.

Ora la Fiorentina attende il sorteggio che definirà il tabellone completo dell’edizione 2025/26 della Conference League. I toscani affronteranno ai playoff una tra Omonia Nicosia e Jagellonia, mentre negli eventuali ottavi di finale se la vedranno con Strasburgo o Rakow, classificatesi rispettivamente al primo e al secondo posto del girone unico.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso alla terza manifestazione UEFA rappresenta un’importante occasione anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, la partecipazione al torneo consente incassare ricavi importanti che crescono con il passare dei turni. Ma quanto vale il torneo per la Fiorentina?

Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola

La società viola, nella stagione 2025/26, ha incassato finora dalla UEFA quasi 8,5 milioni di euro per la sua partecipazione di quest’anno alla Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa cifra vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi. Di seguito tutte le cifre: