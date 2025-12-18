Serie A, quanto sono costati gli infortuni ai club nel 2024/25: Juve, Milan e Inter le più colpite

Nella quinta edizione dell’ Howden’s 2024/25 Men’s European Football Injury Index (che misura gli infortuni, la loro gravità e quanto viene elargito in stipendi a giocatori indisponibili) si mette in evidenzia come nella stagione 2024/25 si sono registrati 4.456 infortuni nei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia), registrando un lieve aumento rispetto alla stagione precedente. Oltre che un tema di salute, gli infortuni si rispecchiano anche sul piano economico , che ricade interamente sulle spalle delle società, tra i costi per i cartellini e soprattutto gli stipendi. Ma quanto sono costati gli infortuni ai club dei principali campionati nella passata stagione?

Quanto costano infortuni ai club – L’impatto sui cinque campionati europei e focus sulla Serie A

La Bundesliga è stato il campionato con il maggior numero di infortuni (1.197), mentre la Premier League (957 infortuni) ha riportato il più alto impatto economico, con un costo complessivo pari a 285,7 milioni di euro. Il costo rilevato per la Liga è pari a 118 milioni (957 infortuni), mentre la Serie A ha registrato 858 infortuni per un costo totale di 103,1 milioni, posizionandosi penultima per numero di infortuni e per impatto economico, seguita solo dalla Ligue 1 (483 infortuni, 58,4 milioni).

Concentrandosi esclusivamente sulla Serie A, nelle ultime cinque stagioni si è registrato come ci sia un andamento altalenante in termini di infortuni, con il numero più elevato di casi registrato nella stagione 2020/21 (879). Per quanto riguarda i singoli club, la Juventus è il club che ha sostenuto il costo complessivo più elevato nelle ultime cinque stagioni, pari a 97,71 milioni di euro, con una media di 19,54 milioni di euro a stagione. Nonostante un miglioramento nei casi di infortunio a partire dal 2021/22, la società bianconera ha registrato il maggior numero di episodi in tre delle ultime cinque stagioni, chiudendo al 4° posto nel 2020/21 e nel 2021/22, e al 7° posto nel 2022/23. In questi tre campionati, la squadra ha subito in media 40 infortuni in più rispetto alla media di lega.

Il Milan ha vinto lo scudetto nella stagione 2021/22 nonostante abbia registrato il quarto numero più alto di infortuni (55). Nel periodo in esame, invece, uno dei casi virtuosi è quello della Lazio che, a fronte di una forte variabilità nel numero di infortuni stagionali, ha chiuso gli ultimi cinque campionati con piazzamenti costanti nella parte alta della classifica. La stagione 2022/23 si è conclusa al secondo posto anche grazie ai soli 22 infortuni subiti, il minimo del quinquennio, mentre il picco di 59 infortuni registrato nel 2020/21 ha coinciso con un sesto posto, raggiungendo comunque i quarti di finale di Coppa Italia e gli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

Quanto costano infortuni ai club – La Juve la più colpia, seguono Milan e Inter

Dopo un calo costante del numero di infortuni tra il 2021/22 e il 2023/24, nella stagione 2024/25 il campionato italiano ha registrato un totale di 858 infortuni, +24% rispetto alla stagione precedente, per un costo complessivo pari a 103,14 milioni di euro. I dati confermano un campionato caratterizzato da un’elevata incidenza di stop fisici e con un impatto economico distribuito in modo disomogeneo tra i club, riflettendo differenze significative nel valore delle rose, nella gestione dei carichi di lavoro e nella severità degli infortuni.

La Juventus è il club che ha sostenuto il costo più alto legato agli infortuni, con 16,75 milioni di euro, pari al 16,24% del costo totale della Serie A. Seguono Milan (13,01 milioni, 12,61%) e Inter (10,93 milioni, 10,60%). In particolare, i bianconeri presentano una media di 24 giorni di infortunio, superiore a quella di Inter (13 giorni) e Milan (20 giorni), fattore che contribuisce in modo significativo all’aumento dei costi complessivi. Anche il Milan, pur con una gravità media inferiore, registra un numero elevato di infortuni (58).

Al contrario, squadre come Napoli, Inter, Roma e Lazio mostrano una gravità media più contenuta (circa 13–14 giorni), a indicare una prevalenza di stop meno severi. L’Empoli, pur avendo registrato il numero di infortuni più contenuto (28), alla pari di Verona e Fiorentina, si è distinta per la gravità media più elevata dell’intero campionato (42 giorni di stop).

Federico Casini, CEO di Howden in Italia, ha dichiarato: «La stagione 2024/25 ha registrato un incremento del 24% del numero di infortuni in Serie A e si conferma la rilevanza del tema per il calcio italiano sia a livello sportivo, sia finanziario. Con 858 stop e oltre 103 milioni di euro di impatto economico, nonostante una riduzione dei costi medi per sinistro, è inevitabile avere effetti diretti sull’organizzazione delle squadre e talvolta anche sui risultati. Come Howden, continuiamo a supportare il settore attraverso analisi basate sui dati e soluzioni assicurative e a tutela di giocatori e società».

Quanto costano infortuni ai club – Tipologia più frequente e i ruoli più colpiti

A incidere sul costo sostenuto dai club per gli infortuni uno dei fattori che incide di più è la tipologia del problema fisico riscontrato durante la stagione da un calciatori. Gli infortuni muscolari sono di gran lunga i più frequenti, con 318 casi, ma presentano una gravità media limitata (15 giorni) e un costo medio per infortunio relativamente contenuto (0,08 milioni di euro). Al contrario, gli infortuni al ginocchio risultano i più gravi e onerosi, con una gravità media di 54 giorni e un costo medio per singolo infortunio di 0,39 milioni di euro, pur a fronte di un numero di casi inferiore.

Incide anche il ruolo con i difensori sono i più colpiti in termini di numero di infortuni (307), ma sono centrocampisti e attaccanti a generare l’impatto economico maggiore, rispettivamente con 35,2 milioni e 35,11 milioni di euro. I portieri, pur registrando stop medi più lunghi (36 giorni), incidono in misura limitata sul costo complessivo. La fascia d’età 26-30 anni concentra il maggior numero di infortuni (325) e il costo economico più elevato (50,95 milioni di euro). I giocatori over 30 seguono con 33,26 milioni di euro, caratterizzati da stop mediamente più lunghi. Gli under 21, pur registrando una gravità media elevata (29 giorni), hanno un impatto economico complessivo molto limitato, pari a 0,9 milioni di euro.

Quanto costano infortuni ai club – L’impatto del Mondiale per Club FIFA

Come detto, il problema degli infortuni è da legare a doppio filo con quello dei calendari con competizioni già esistenti che hanno visto la propria durata allungarsi, a cui si aggiungono nuovi tornei introdotti nell’ultimo periodo, uno su tutti il Mondiale per Club. Proprio su questa competizione, voluta dalla FIFA guidata da Gianni Infantino, il report di Howden, broker assicurativo globale leader in Italia, ha sviluppato un approfondimento dedicato. Tra giugno e luglio 2025, durante il Mondiale per Club, i nove club provenienti dai cinque principali campionati europei hanno registrato complessivamente 25 infortuni, un dato identico a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, estendendo l’analisi ai tre mesi successivi al torneo, emergono due casi particolarmente significativi:

Tra giugno e ottobre 2025, il Chelsea – vincitore del Mondiale per Club – ha subito il

numero più elevato di infortuni tra le squadre europee partecipanti al torneo (23 infortuni), con

un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo della stagione 2023/24.

– vincitore del Mondiale per Club – ha subito il numero più elevato di infortuni tra le squadre europee partecipanti al torneo (23 infortuni), con un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo della stagione 2023/24. A livello italiano, l’Inter, eliminato agli ottavi di finale, ha registrato 9 infortuni nei tre mesi

successivi (agosto–ottobre 2025) e 5 infortuni durante la competizione.

James Burrows, Head of Sport di Howden, ha commentato: «Il report di quest’anno mette in evidenza le crescenti richieste fisiche cui sono sottoposti i giocatori dei principali campionati. Abbiamo osservato un’evoluzione, nell’edizione di quest’anno, sia nel numero di infortuni sia nei costi associati, un aspetto che riflette il dibattito in corso sulla necessità di rafforzare la tutela dei giocatori all’interno del calcio. Auspichiamo che il report possa rappresentare una risorsa utile per giocatori, club e organismi di governo del calcio, aiutandoli ad affrontare queste discussioni e a prendere decisioni informate sul futuro del gioco».