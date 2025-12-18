Finalissima, ufficiale la seconda edizione: Spagna-Argentina a marzo 2026

UEFA e CONMEBOL , insieme alla Federcalcio spagnola e a quella argentina, hanno annunciato oggi la sede, la data e l’orario di inizio della Finalissima 2026 . La sfida di gala vedrà di fronte la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l’Argentina, campione della CONMEBOL Copa América 2024, in un confronto tra le due detentrici dei titoli continentali.

Introdotta nell’ambito della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, la Finalissima celebra l’eccellenza del calcio riunendo il meglio delle nazionali europee e sudamericane. L’Argentina, attuale campione del mondo, ha vinto la prima edizione della Finalissima nel 2022, superando l’Italia per 3-0 allo stadio di Wembley a Londra.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: «La Finalissima mette di fronte due campioni continentali in una delle occasioni più prestigiose del calcio, evidenziando la dimensione davvero globale del gioco e il legame duraturo tra le nostre confederazioni. Ci aspettiamo una serata memorabile di calcio di livello mondiale e di festa».

Il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha aggiunto: «Questa partita emblematica è più di una competizione; è un simbolo di cooperazione e rispetto tra le confederazioni, oltre a un’opportunità per i tifosi di vivere un evento davvero storico».

Lo sceicco Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministro dello Sport e della Gioventù e presidente del LOC, ha affermato: «Il Qatar è orgoglioso di ospitare questa prestigiosa partita tra due campioni. Abbiamo una comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale, offrendo un’esperienza eccezionale a tifosi, sostenitori e media. Ospitare la Finalissima 2026 dimostra ulteriormente la fiducia che i nostri partner continuano a riporre nel Qatar».