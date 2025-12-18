Finalissima, ufficiale la seconda edizione: Spagna-Argentina a marzo 2026

UEFA e CONMEBOL, insieme alla Federcalcio spagnola e a quella argentina, hanno annunciato oggi la sede, la data e l’orario di inizio della Finalissima 2026. La sfida di gala vedrà di fronte la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l’Argentina, campione della CONMEBOL Copa América 2024, in un confronto tra le due detentrici dei titoli continentali.
Si tratta della seconda edizione della manifestazione, dopo che la stessa Argentina sfidò l’Italia nel 2022, ottenendo un successo con un netto 3-0. La partita si disputerà al Lusail Stadium in Qatar venerdì 27 marzo 2026, con calcio d’inizio alle 21:00 ora locale (le ore 19.00 in Italia). L’evento sarà organizzato dal Local Organising Committee (LOC) del Qatar per gli eventi calcistici.
Introdotta nell’ambito della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, la Finalissima celebra l’eccellenza del calcio riunendo il meglio delle nazionali europee e sudamericane. L’Argentina, attuale campione del mondo, ha vinto la prima edizione della Finalissima nel 2022, superando l’Italia per 3-0 allo stadio di Wembley a Londra.
Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: «La Finalissima mette di fronte due campioni continentali in una delle occasioni più prestigiose del calcio, evidenziando la dimensione davvero globale del gioco e il legame duraturo tra le nostre confederazioni. Ci aspettiamo una serata memorabile di calcio di livello mondiale e di festa».
Il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha aggiunto: «Questa partita emblematica è più di una competizione; è un simbolo di cooperazione e rispetto tra le confederazioni, oltre a un’opportunità per i tifosi di vivere un evento davvero storico».
Lo sceicco Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministro dello Sport e della Gioventù e presidente del LOC, ha affermato: «Il Qatar è orgoglioso di ospitare questa prestigiosa partita tra due campioni. Abbiamo una comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale, offrendo un’esperienza eccezionale a tifosi, sostenitori e media. Ospitare la Finalissima 2026 dimostra ulteriormente la fiducia che i nostri partner continuano a riporre nel Qatar».