Warner Bros. Discovery respinge l'offerta da 108 miliardi di dollari di Paramount

Continua la battaglia, fatta da offerte e rilanci, fra Netflix e Paramount per acquisire Warner Bros. Discovery. L’ultimo capitolo della vicenda vede protagonista il consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery, che ha respinto all’unanimità l’offerta pubblica di acquisto ostile lanciata da Paramount Skydance, invitando gli azionisti a non aderire e a sostenere invece l’accordo già siglato con Netflix lo scorso 4 dicembre.

Paramount ha messo sul tavolo un’offerta da oltre 108 milioni di dollari. Una cifra superiore, almeno sulla carta, rispetto ai 83 miliardi proposti da Netflix attraverso una combinazione di liquidità e azioni al prezzo di 27,75 dollari per azione.

(Image credit: Depositphotos)