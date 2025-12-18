Luigi De Laurentiis: «Dialogo con due realtà straniere interessate al Bari»

« È importante – ha aggiunto con uno sguardo al termine del 2028 come fine delle multiproprietà nel calcio italiano – poter dare il Bari a mani solide, che possano avere una progettualità. Altrimenti, come è avvenuto con passaggi a chi aveva tanti denari ma non programmaticità, non è andata bene. Il rischio è tutto mio, nell’interesse della piazza e del Bari ».

« Negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà che si sono interessate al club. Siamo in una fase di dialogo, loro studiano il Bari come numeri e piazza. La novità è che dialogo con delle realtà. Il mio obiettivo è chiudere nel 2026 queste trattative ». Lo ha detto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis , intervenendo alla conferenza stampa al San Nicola, confermando che ci sono interlocuzioni per l’ingresso di partner nella compagine sociale.

«C’è un patto di riservatezza – ha chiarito – non abbiamo trattative con gruppi nazionali. Abbiamo dialoghi con realtà straniere. I gruppi si propongono, vengono dall’estero, ci sono tempistiche, ci si conosce».

«La multiproprietà? Quando ci è stato consegnato il titolo sportivo del Bari c’era la multiproprietà. La scommessa imprenditoriale era sbloccare questa situazione. L’idea – ha ribadito – è di trovare un partner: quelli intelligenti chiedono alla proprietà di gestire il mondo calcio, che non conoscono abbastanza. La nostra gestione è un plus, un valore aggiunto. Ci sarà una possibile coesistenza, poi vedremo nel 2028 le norme: se arriviamo in A, seduti sugli spalti, saremo felici. È la categoria dove merita di essere Bari».

«Un incontro con sindaco e tifosi? Disponibile a parlare con chiunque. Con Vito Leccese e Antonio Decaro ci sentiamo sempre», ha puntualizzato De Laurentiis. Il presidente del Bari ha anche parlato della situazione in classifica della squadra e del rapporto con la piazza. «Ora non abbiamo abbastanza punti per quello che abbiamo fatto. Non sono felice. Non sostenere la squadra è autolesionismo. I ragazzi scendono in campo per rappresentare la città», le sue considerazioni.

Sul futuro ha poi aggiunto: «Mi auguro di investire sul mercato per ottenere risultati importanti, riaccendendo i cuori e le passioni. Sono il primo a volere uno stadio pieno. Sono qui da otto anni e mi sento cittadino barese. Con questa “ambientalità difficile”, sarebbe facile rimanere alla Filmauro a Roma, ma ci ho messo cuore e passione. Ci metto la faccia».