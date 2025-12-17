La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

«La S.S. Lazio ha vissuto un momento di straordinario valore simbolico e strategico, partecipando alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, presso la sede di Times Square a New York», si legge nella nota della società biancoceleste.

La Lazio protagonista al Nasdaq. Nella serata di ieri Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile, ed Emanuele Floridi, portavoce e responsabile della strategia e dell’organizzazione della comunicazione del club, hanno infatti preso parte alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, partecipando al tradizionale rito del suono della campanella.

«Un evento storico che colloca la Lazio tra le pochissime società sportive al mondo protagoniste di una cerimonia di questo livello all’interno del principale mercato tecnologico globale, a conferma di un percorso di crescita internazionale che posiziona il Club sempre più all’incrocio tra sport, media, innovazione e finanza».

«Il Nasdaq, leader mondiale nei mercati finanziari e tecnologici, guarda con crescente interesse alla sport industry, settore in forte evoluzione e ad alta patrimonializzazione. In questo contesto, la S.S. Lazio si colloca tra le prime realtà sportive ad aver avviato un dialogo strutturato con un ecosistema avanzato e internazionale».

«A rappresentare ufficialmente il Club al Nasdaq sono stati Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile biancoceleste, ed Emanuele Floridi, Portavoce e Responsabile Strategia e Organizzazione della Comunicazione della S.S. Lazio».

«Essere presenti oggi al Nasdaq è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Enrico Lotto -. Rappresenta un passaggio simbolico ma anche concreto di un percorso di crescita che la S.S. Lazio sta portando avanti con visione e responsabilità, guardando al futuro dello sport come sistema integrato fatto di formazione, innovazione e relazioni internazionali».

«La presenza della Lazio a Wall Street segna l’avvio di un percorso strutturato e di lungo periodo, orientato al rafforzamento delle relazioni internazionali del Club e allo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione nei mercati globali. Un progetto supportato da advisor di primissimo livello – Deloitte Legal e lo studio internazionale Rosestandt, con base a New York – a testimonianza di un approccio altamente qualificato, integrato e multidisciplinare al posizionamento internazionale del brand Lazio».

«Suonare la campana del Nasdaq signitica portare la Lazio in uno del luoghi simbolo dell’innovazione globale – ha aggiunto

Emanuele Floridi -. E l’inizio di un percorso che va oltre il calcio giocato e racconta un Club capace di dialogare con finanza, tecnologia e media internazionali, valorizzando il proprio brand e la visione distributiva del prodotto in una fase di profonda trasformazione del settore sportivo globale».

«La cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq non rappresenta soltanto un riconoscimento di prestigio, ma un segnale concreto di credibilità, solidità e visione strategica della S.S. Lazio come realtà in grado di dialogare con i principali player internazionali, andando oltre il perimetro sportivo tradizionale».

«In un mercato del calcio sempre più globale e finanziarizzato, la S.S. Lazio è impegnata nella costruzione di un modello di crescita sostenibile e scalabile, capace di supportare l’espansione internazionale del Club mantenendo al centro governance, disciplina finanziaria e visione di lungo periodo. Un approccio che integra innovazione e accesso ai mercati globali con la tutela dell’identità familiare e dei valori storici del Club, elementi distintivi e competitivi del brand Lazio nel panorama della global sports industry», ha concluso il club biancoceleste.

Il discorso di Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile biancoceleste: «Signora Presidente, caro Jordan, a nome della S.S. Lazio desidero ringraziarvi sinceramente per la calorosa accoglienza e per la disponibilità con cui avete accolto la nostra visione».

«Essere qui oggi è un onore per il nostro Club e rappresenta una tappa significativa di un percorso in cui crediamo profondamente. Ringraziamo la Presidente del Nasdaq, Adena Friedman, per la sua leadership e per aver riconosciuto il ruolo sempre più centrale dello sport come piattaforma di innovazione, cultura e creazione di valore nel lungo periodo».

«Desidero inoltre ringraziare personalmente Jordan Saxe per aver creduto fin dal primo confronto nella nostra idea di avviare un percorso strutturato in questo mercato, e per la professionalità e l’entusiasmo con cui ci ha accompagnato».

«Per la S.S. Lazio, questo momento va ben oltre il valore simbolico. Rappresenta l’inizio di un dialogo concreto tra sport, finanza e innovazione, fondato su valori condivisi, senso di responsabilità e una visione di lungo periodo».

«Colgo l’occasione per portare i saluti del Presidente Claudio Lotito, rimasto a Roma per impegni istituzionali legati al suo ruolo di Senatore, in una fase particolarmente delicata come quella della chiusura della Legge di Bilancio italiana 2026. Il Presidente sta seguendo con grande attenzione questo percorso da Roma ed è collegato con noi in diretta in questo momento».

«Grazie per averci accolto nella comunità del Nasdaq. Desidero infine salutare tutti i nostri sostenitori che ci stanno seguendo in diretta sui nostri canali social e sulla nostra piattaforma. Grazie per il sostegno costante e per la passione con cui ci accompagnate ogni giorno. Oggi sono qui da solo, ma so di avere alle spalle ciascuno di voi, uno ad uno», ha concluso Lotito.