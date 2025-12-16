La Juve sale ancora in Borsa: le azioni raggiungono il valore dell’offerta di Tether

Il valore delle azioni del club bianconero è così esattamente pari a quello dell’offerta di Tether: la capitalizzazione ha toccato così quota 1,1 miliardi di euro, quindi la valutazione data dal colosso delle stablecoin nella proposta presentata a Exor nei giorni scorsi.

La Juventus sale ancora in Borsa, dopo il boom di ieri spinto dalla possibilità di una nuova offerta di Tether a Exor per acquistare la maggioranza del club bianconero. Dopo aver toccato il -3% in apertura con alcune prese di profitto e aver anche toccato un massimo di +8%, infatti, il titolo della società a Piazza Affari ha chiuso la giornata di oggi in crescita intorno al +2,3% a 2,66 euro rispetto alla chiusura di ieri, quando le azioni della Juventus sono volate a +18%.

Guardando in generale alle prestazioni dei principali listini, la Borsa di Milano ha chiuso in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,29% a 43.990 punti Leonardo è la peggiore (-3,9%) con i titoli della difesa che flettono con i venti di pace tra Mosca e Kiev. Sempre nel settore fuori dal paniere principale cede anche Fincantieri (-9%) nel giorno del piano. Tra i migliori la moda con Moncler (+2,3%) e Cucinelli (+1,5%) e il credito con Fineco (+1,52%), Mediobanca (+1,1%). Giornata da dimenticare anche per le altre principali borse europee. Il Dax di Francoforte cede terreno, incassando -0,79% a 24.068 punti. Giornata in rosso anche per Londra, con il Ftse 100 sotto dello 0,69% (9.683 punti), e per Parigi (-0,23% a 8.106 punti).