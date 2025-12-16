Il Bologna rinnova e amplia la partnership con Fanatics

Il Bologna e Fanatics, piattaforma sportiva globale leader nel merchandising sportivo ufficiale, hanno annunciato il rinnovo e una importante espansione della loro partnership, costruita su tre anni di crescita costante e innovazione al servizio dei tifosi.

Il nuovo accordo rafforza il ruolo di Fanatics come partner ufficiale del club rossoblù per l’ecommerce, per il retail allo Stadio Renato Dall’Ara e per i negozi presenti in città. L’intesa prevede inoltre l’assegnazione a Fanatics di nuovi diritti di licensing, design e produzione, oltre alla gestione della distribuzione all’ingrosso e delle attività sui marketplace: un passo avanti di grande rilevanza nella collaborazione tra le due realtà.

Dal 2022, anno di avvio della partnership, Bologna e Fanatics hanno registrato una importante crescita, con le vendite di merchandising aumentate di sei volte. Un risultato ottenuto grazie al potenziamento dei canali esistenti e all’apertura del nuovo flagship store nel centro di Bologna. L’evoluzione del retail si è affiancata ai successi sportivi del club nella stagione 2024/25, culminati nella prima storica qualificazione alla UEFA Champions League e nella vittoria della Coppa Italia.

La performance positiva prosegue anche nell’attuale stagione: le vendite retail nei negozi registrano un incremento del 15%, mentre l’e-commerce cresce del 25% rispetto alla scorsa stagione, che aveva già rappresentato il miglior risultato di sempre per il Club nel settore retail. Fanatics continuerà a gestire e sviluppare la partnership dalla propria sede italiana di Milano, unendo una profonda competenza locale alla forza del network globale dell’azienda, che conta oltre 900 partner in tutto il mondo e una piattaforma end-to-end leader nel settore del merchandising sportivo. Fanatics prosegue inoltre nel rafforzamento della propria presenza in Italia, un mercato in forte espansione per l’azienda, che oggi collabora con numerosi club di Serie A e con la FIGC. Con un team in crescita e capacità operative sempre più solide, Fanatics si conferma impegnata a offrire ai tifosi di tutto il Paese esperienze retail e di merchandising ai massimi livelli.

«Il Bologna è una delle realtà più entusiasmanti del calcio italiano degli ultimi anni, con una squadra capace di accendere una passione straordinaria nei suoi tifosi – ha dichiarato Stephen Dowling, President of International di Fanatics –. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione e di avvicinare ancora di più i tifosi al Club attraverso nuovi diritti, un’offerta di prodotto ampliata e un’esperienza retail ed ecommerce di livello mondiale».

Christoph Winterling, Chief Revenues Officer del Bologna ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti del rinnovo di questa partnership, fondata su basi strategiche solide che hanno portato a una crescita rilevante del business. Un risultato tutt’altro che casuale: il modello operativo condiviso con Fanatics e la strategia sviluppata insieme ci consentono di progredire in modo costante. Un trend così significativo conferma la solidità e il valore di questa collaborazione».

Lorenzo Forte, CEO di Fanatics Italy, ha aggiunto: «La crescita conquistata insieme negli ultimi tre anni rappresenta solo l’inizio. L’estensione della partnership conferma il nostro impegno nel garantire ai tifosi del Bologna un servizio eccellente, in negozio, online e ovunque sostengano la squadra. Siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo di questa importante collaborazione con un Club così prestigioso».