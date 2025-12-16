Brasile, Ancelotti in trattativa per prolungare il contratto: l'attuale accordo scade dopo i Mondiali

La missione di Carlo Ancelotti, quella di riportare la Coppa del Mondo in Brasile, potrebbe continuare anche dopo i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

Come riporta il quotidiano The Athletic, il tecnico italiano, nominato commissario tecnico dei verdeoro a maggio scorso fino alla fine del torneo iridato, e la Federcalcio brasiliana (CBF) hanno intrapreso un confronto con il chiaro intento di prolungare il contratto di Ancelotti, che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare fino al 2030.

Ancelotti, primo tecnico straniero nella storia della nazionale brasiliana, è subentrato a Dorival Junior sedendosi sulla panchina del Brasile per le ultime quattro partite del girone sudamericano di qualificazioni ai Mondiali. Lo scorse dell’ex allenatore del Real Madrid è stato di due vittorie, un pareggio e una sconfitta che hanno portato il Brasile a chiudere al quinto posto del girone, assicurandosi senza problemi il pass per la fase a gironi dei Mondiali.

Ma più per i suoi risultati, Ancelotti ha riscontrato grande successo per la sua gestione del gruppo, grazie anche all’esperienza avuta in carriera sin dall’inizio con un folto numero di brasiliani fino ad arrivare all’ultima con il Real Madrid in cui ha lavorato con Vinicius, Rodrygo, Militao e Casemiro. Proprio per questo lo scorso mese, il presidente della CBF Samir Xaud aveva già prospettato un rinnovo di contratto con Ancelotti.

«Vedo questo confronto in modo positivo – ha commentato Xaud a chi gli chiedeva sul futuro di Ancelotti post Mondiali –. Il mister ha già detto in un’intervista che dipende da entrambe le parti. Io credo sempre nella costruzione di un rapporto di lavoro. Ci sono tutte le condizioni perché funzioni». C’è grande attesa per la nazionale brasiliana ai Mondiali 2026, dopo le non esaltanti prestazioni fornite nelle ultime edizioni, nonostante un sempre importante numero di stelle del panorama calcistico mondiale.

Si tratterà della prima esperienza in panchina a un Mondiale per Ancelotti, per cui va ricordata anche quella dei Mondiali 1994 quando fu il vice di Arrigo Sacchi per l’Italia (che perse in finale proprio contro il Brasile negli USA), con la missione di vincere il torneo iridato dopo che le ultime due edizioni sono terminate ai quarti di finale per i verdeoro. Il Brasile è stato inserito nel girone C in un raggruppamento tutt’altro che agevole con Marocco, Haiti e Scozia.