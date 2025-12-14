Atalanta Under 23 Sorrento in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Sorrento in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 16esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Sorrento è in programma per domenica 14 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Atalanta Under 23 Sorrento in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)

Cosa include:

Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€

Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€

Sky Ultra HD incluso

App Sky Go inclusa per lo streaming

Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Atalanta Under 23 Sorrento in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Sorrento, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 12.30

ATALANTA U23-SORRENTO

Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW INTER U23-GIANA ERMINIO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

POTENZA-CATANIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW DOLOMITI BELLUNESI-UNION BRESCIA

Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport 251 e NOW PERGOLETTESE-L.R. VICENZA

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW TERNANA-BRA

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW PONTEDERA-SAMBENEDETTESE

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW CITTADELLA-NOVARA

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

BENEVENTO-GIUGLIANO

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW GUIDONIA MONTECELIO-ASCOLI

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW CASERTANA-LATINA

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW TIRESTINA-ALBINOLEFFE

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW OSPITALETTO FRANCIACORTA-PRO VERCELLI

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO PATRIA

Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 15 DICEMBRE

Ore 20.30