Quale sarà il regolamento squalifiche Supercoppa italiana 2025? Il torneo partirà nei prossimi giorni in Arabia Saudita e vedrà protagoniste quattro squadre: il Napoli campione d’Italia in carica sfiderà il Milan finalista di Coppa Italia nella prima semifinale del 18 dicembre 2025, mentre il Bologna vincitore della Coppa Italia incrocerà l’Inter seconda classificata in campionato il 19 dicembre 2025, con la finale prevista per il 22 dicembre.

Nelle scorse settimane così la Lega Serie A ha ufficializzato anche il regolamento, con particolare attenzione dedicata al tema delle squalifiche. Un aspetto da considerare per le squadre partecipanti, perché si incrocia parzialmente con le sfide di campionato. Ma un calciatore espulso in Serie A, quando sconterà la squalifica? E uno ammonito (e diffidato) in Supercoppa? Vediamo cosa dicono le regole.

Regolamento squalifiche Supercoppa italiana, le norme

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato.

Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.

Regolamento squalifiche Supercoppa italiana, gli esempi

Il regolamento riporta quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio:

un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale , sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale , sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale , sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…);

, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…); un calciatore/tecnico espulso in semifinale , sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa; un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa.

Per quanto non previsto dal comunicato, il regolamento spiega che si fa espresso richiamo alle Norme Organizzative Interne della FIGC (le NOIF), a quelle del Codice di Giustizia Sportiva della Federcalcio ed allo Statuto-Regolamento della Lega Serie

A, in quanto applicabili.