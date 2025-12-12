DAZN lancia le card "MyClub Pass": cinque mesi di visione a 50 euro 

In vista del Natale, DAZN ha deciso di lanciare un altro prodotto che consente ai tifosi di avere accesso alle partite della propria squadra a un prezzo scontato. La piattaforma di sport in streaming ha messo in vendita le card “MyClub Pass”, disponibili in esclusiva nei negozi Unieuro: quattro mesi al prezzo di 49,90 euro invece di 159,96 euro, con in più un mese in omaggio per chi le attiva entro il 31 dicembre 2025.

Le card di Natale MyClub Pass permettono ai tifosi di seguire tutte le partite del proprio club in Serie A Enilive, con accesso a pre e post-partita, highlights, contenuti esclusivi e approfondimenti on demand.

L’offerta dedicata alle card MyClub Pass è disponibile fino al 31 dicembre 2025 negli store Unieuro e attivabile solo da nuovi utenti che non hanno un abbonamento attivo, da utenti non piú attivi o da chi possiede un abbonamento DAZN gratuito, entro 3 mesi dalla data di acquisto. Se si vuole usufruire del mese omaggio aggiuntivo offerto da DAZN, la card dovrá essere attivata entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Inoltre, sempre per il periodo natalizio, fino al 31 dicembre 2025, DAZN offre la possibilità di visione simultanea per gli abbonati anche ai piani Full, Sports, Goal, e MyClub Pass che potranno così seguire gli eventi e i contenuti in streaming inclusi nel proprio pacchetto su due reti Internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi.