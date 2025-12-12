Serie A, la proposta sui biglietti dei settori ospiti: prezzo massimo a 30 euro

«L’assemblea ha preso in considerazione la proposta del Milan di mettere un tetto al prezzo del biglietto del settore ospiti. Non mi sembra ci sia grande condivisione, si è deciso di costituire una commissione che dovrà portare a una proposta e poi a una votazione. Alla proposta, che nasce dal Milan, si sono però associate anche altre squadre, tra cui Juventus e Inter».

Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, al termine dell’assemblea di oggi. La proposta del Milan prevede un “tetto” al prezzo dei biglietti destinati al settore ospiti per le gare organizzate dalla Lega: l’idea del club rossonero è quella di impostare un massimo a 30 euro.

È un tema noto, sollevato negli anni dai tifosi, che lamentano un eccessivo costo dei biglietti per seguire la propria squadra in trasferta che, aggiunto ai già elevati costi logistici necessari per spostarsi nei vari stadi italiani.

Secondo i proponenti, l’effetto virtuoso sarebbe triplice:

aumento degli spettatori all’interno degli stadi;

conseguente miglioramento del prodotto partita, arricchito da una cornice di pubblico maggiore;

conseguente aumento del valore di quel prodotto con beneficio sia per chi lo produce e organizza, la Lega e i club, sia per chi ne è spettatore.

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha commentato così la decisione di istituire una commissione ad hoc: «Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata all’interno della quale continueremo a spingere per arrivare velocemente a un risultato concreto. L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che in trasferta».