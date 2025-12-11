Cagliari, chi sono Fiori e Gupta: i manager alla guida dei nuovi soci USA

Il Cagliari, nella serata di ieri, ha ufficializzato l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione del club di Maurizio Fiori, che ha assunto la carica di vicepresidente, e Prashant Gupta, che sarà invece consigliere. I due manager sono a capo del gruppo di investitori che ha ufficialmente rilevato una quota di minoranza del club sardo.

Ma chi sono i due manager che hanno deciso di investire nel Cagliari del presidente Tommaso Giulini?

Chi è Maurizio Fiori: da Carbonia a Chicago

Maurizio Fiori, sardo, nato a Carbonia nel luglio 1972, è Managing Director di Praxis Capital Management LLC (non facente parte dell’operazione Cagliari) dal 2019, dove coordina le strategie di investimento globali del hedge fund. Dal 2024 è anche Chief Investment Officer di Argos Wealth Advisors, società che gestisce patrimoni e family office in California, Arizona, New York e Italia.

Originario del Sulcis, Fiori si è trasferito negli Stati Uniti nel 1990, quando frequentava la quarta liceo, e dopo il ritorno in Italia ha deciso di stabilirsi nuovamente negli USA, dove ha intrapreso il suo percorso lavorativo. Prima di entrare in Praxis, Fiori ha operato come imprenditore nei settori food & beverage, hospitality e beni di lusso, fondando e sviluppando Snowball Holdings, un venture capital attivo negli Stati Uniti e in Italia. Con alcuni soci americani, è stato tra i fondatori della Half Acre Beer Company, azienda produttrice di birra. Inizialmente la società era piuttosto piccola, ma dopo pochi mesi si è trasferita a Chicago, dove i fondatori avevano notato una scarsa presenza locale di birre artigianali. Con l’apertura di due birrifici, l’azienda è cresciuta rapidamente, passando da una produzione iniziale di 1.000 litri annui a oltre 2 milioni di litri, consolidandosi come uno dei principali marchi della craft beer statunitense.

Tra il 1996 e il 2006 Fiori è stato Limited Partner presso Marquette Partners LLP, specializzandosi nel trading di futures su prodotti fixed-income e guidando l’apertura di uffici internazionali a Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Seoul. La sua carriera è iniziata nel 1995 in Olivetti come Business Strategy Analyst, dopo aver conseguito il B.A. Summa Cum Laude alla Washington State University, con double major in International Business e Finance e minors in Economics e Japanese Studies.

Di cosa si occupa Praxis Capital Management, il fondo di cui Fiori è AD

Cosa fa, invece, Praxis Capital Management? Si tratta di un gestore di investimenti alternativi fondato nel 2018 da Zach Abraham, managing partner del fondo. In particolare, spiega sul proprio sito, Praxis adotta “uno stile attivo di global macro investing e ha lanciato il suo fondo di punta, il Praxis Opportunity Fund (POF), con l’obiettivo di generare rendimenti non correlati e asimmetrici, ottimizzati nel medio-lungo termine. Il fondo sfrutta l’esperienza dei fondatori nel trading di capitale proprietario per operare in linea con le proprie visioni macroeconomiche, massimizzando la convessità al rialzo e limitando il rischio al ribasso grazie a rigorose pratiche di gestione del rischio mark-to-market”, si legge sul sito del fondo.

Chi è Prashant Gupta: esperienza di 25 anni nel mondo degli investimenti

Prashant Gupta è un imprenditore che, come fa sapere il Cagliari, «ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici». In passato «é stato CFO di un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, e in precedenza partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago. Laureato con lode in Accounting presso l’Università della Virginia, è stato insignito di una laurea honoris causa dalla Muskingum University, dove si era precedentemente laureato summa cum laude».

Il ruolo ufficiale nel nuovo CdA del Cagliari, come detto, è quello di consigliere. Gupta, si legge sul sito del gruppo di investimento NEEM Partners da lui fondato, risiede nella periferia di Chicago con la moglie, con cui è sposato da oltre 25 anni, e i loro quattro figli. Gupta è, inoltre, co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di dais Inc., società «specializzata nell’orchestrazione dell’intelligenza artificiale con sicurezza e governance integrate per soluzioni di livello aziendale. Il suo framework deterministico per la sicurezza dei dati protegge le informazioni sensibili accelerando al contempo lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale, consentendo l’innovazione senza compromettere la sicurezza».