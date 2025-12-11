Ufficiale, una quota del Cagliari a investitori USA: Fiori e Gupta nel CdA

Il Cagliari ha aperto una nuova fase della propria storia societaria con l’ingresso nel capitale di un gruppo di investitori internazionali guidati da Maurizio Fiori e Prashant Gupta, che hanno rilevato una partecipazione di minoranza nel club. L’operazione, che coinvolge anche altri profili di rilievo provenienti dal mondo dello sport e del business statunitense, punta a rafforzare il posizionamento globale della società, ampliarne le opportunità commerciali e sostenere gli obiettivi sportivi di lungo periodo.

Secondo quanto comunicato dalla società, il contributo degli investitori – un mix di competenze finanziarie, manageriali e industriali – è orientato a consolidare l’immagine internazionale del Cagliari e a sviluppare nuove direttrici di crescita. «Entrare a far parte del Cagliari rappresenta un privilegio e una responsabilità», hanno dichiarato Fiori e Gupta, sottolineando l’impegno nel supportare il presidente Tommaso Giulini «in un contesto calcistico in continua evoluzione», senza perdere di vista valori e identità rossoblù.





I profili degli investitori

Fiori, originario della Sardegna, è Managing Director di Praxis Capital Management, hedge fund globale con sede a Chicago, dove guida la divisione Private Markets. Ricopre inoltre il ruolo di CIO di Argos Investment Management, che gestisce oltre un miliardo di dollari in strategie alternative. La sua carriera spazia da Olivetti alla guida dell’espansione internazionale di Marquette Partners, con successivi investimenti nei settori food & beverage, lusso, ospitalità e real estate.

Gupta, CFA, vanta oltre 25 anni di esperienza negli investimenti internazionali. È co-fondatore di Lancium Inc., società specializzata in infrastrutture tecnologiche e data center su larga scala. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di CFO in un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, oltre a essere stato partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago.

Nuova governance del Cagliari

Contestualmente, l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025 e definito il nuovo assetto di governance, rinnovando il Consiglio di Amministrazione, ora composto da:

Tommaso Giulini – Presidente

Maurizio Fiori – Vicepresidente

Carlo Catte – Consigliere e Amministratore Delegato

Stefano Melis – Consigliere e Amministratore Delegato

Prashant Gupta – Consigliere

Fedele Usai – Consigliere

Il consigliere uscente Nicola Riva lascia l’incarico entrando nel ruolo di Club Ambassador. Il club ha inoltre rivolto un ringraziamento a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli per il contributo prestato durante il loro mandato.

Organi di controllo

Per il prossimo triennio è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale, presieduto da Luigi Zucca, affiancato da Piero Sanna Randaccio e Sergio Martone come sindaci effettivi. La revisione legale dei conti per il triennio è stata affidata a Ria Grant Thornton.