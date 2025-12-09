Dove si trova Pafos: curiosità e storia della prossima avversaria della Juve in Champions

Una delle cenerentole di questa edizione della UEFA Champions League è certamente la formazione del Pafos, campione nazionale in carica e partecipante per la prima volta alla massima competizione europea per club.

Inoltre, il Pafos ha conquistato nelle prime cinque giornate ben sei punti, esattamente come la Juventus, prossima avversaria che dovrà ospitare i ciprioti per rifarsi subito dalla sconfitta in campionato di Napoli che ha allontana il terzetto di testa che, oltre ai partenopei, comprende Milan e Inter.

Ma dove si trova Pafos e quale è la storia della sorpresa di questa Champions League? Si tratta di una storia molto recente visto che la società è stata fondata nel 2014, dalla fusione dell’AEK Kouklion e l’AEP Paphos, e nel suo primo anno ha subito centrato la promozione nella massima serie, subito però abbandonata la stagione successiva per poi tornarci stabilmente nel 2017/18.

Il club è di proprietà della multiproprietà Total Sports Investments, guidata da Roman Dubov, presidente del club, e da Sergev Lomakin. Gli investimenti portati avanti in questi anni hanno portati i primi titoli al Pafos: una Coppa nazionale nel 2023/24 e il titolo nazionale della scorsa stagione che ha portato alla qualificazione alla UEFA Champions League, dove agli spareggi ha eliminato Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev e la Stella Rossa.

Pafos ha sede nella città portuale di Pafo, che si trova all’estremità occidentale di Cipro ed era nota per la presenza di un santuario dedicato ad Afrodite, che secondo la mitologia greca era nata qui. Pafo era anche il nome della figlia di Galatea e Pigmalione secondo Le metamorfosi di Ovidio.