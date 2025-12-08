Il Como e l’approccio al business: il presidente Suwarso apre a un confronto sulle sfide societarie

«Mi viene spesso chiesto di raccontare la storia del Como e il nostro approccio alla costruzione del business. Quello che ho imparato è che le conversazioni più utili tendono ad avvenire successivamente, quando le persone iniziano a parlare apertamente delle vere sfide che stanno affrontando».

Parole del presidente del Como Mirwan Suwarso, che in un post pubblicato sul suo profilo LinkedIn ha chiamato a raccolta persone che volessero aprirsi per un confronto: «Sto pensando di ospitare una piccola discussione su Zoom per colleghi che abbiano voglia di scambiarsi esperienze. Nulla di formale, solo un’occasione per confrontarsi e capire se alcune delle cose che abbiamo sperimentato a Como possano essere utili anche nel vostro contesto, e viceversa».

Suwarso ha invitato le persone interessate a scrivergli, «indicando la sfida che state affrontando in questo momento. Mi aiuterà a prepararmi e a rendere la conversazione più rilevante per tutti. Mi farebbe piacere riunire un piccolo gruppo di persone curiose di imparare le une dalle altre», ha concluso il numero uno dei lariani.

Formalmente presidente del Como dal 2024, Mirwan Suwarso è il manager indonesiano al quale la famiglia Hartono ha deciso di affidare il proprio investimento nel Como, risalente al 2019. I lariani stanno disputando la loro seconda stagione consecutiva in Serie A e tra le sfide del futuro una delle più importanti riguarda sicuramente lo stadio Sinigaglia, per il quale si sta lavorando a un profondo piano di restyling.