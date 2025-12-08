Netflix, prestito da 50 miliardi per l'acquisto di Warner Bros. Discovery

L’offerta da 83 miliardi di dollari avanzata da Netflix per acquistare Warner Bros. Discovery ha sbaragliato la concorrenza permettendo alla piattaforma streaming di assicurarsi un vastissimo catalogo di produzioni che ha attraversato decenni e decenni della storia del cinema.

Come riporta il Financial Times, l’operazione è stata conclusa grazie a un prestito ponte per finanziare la parte in contanti riconosciuta da Netflix. A sottoscrivere questo finanziamento è stata la multinazionale statunitense di servizi finanziari Wells Fargo per un totale di 59 miliardi di dollari (50 miliardi di euro, al cambio attuale). Si tratta di uno dei prestiti ponte più grandi mai offerti a un’azienda per finanziare un’acquisizione, secondo i dati forniti dal London Stock Exchange, ed è il più grande mai realizzato da Wells fino ad oggi.

Il finanziamento, che come si legge nei documenti ha il nome in codice “Project Noble”, è la dimostrazione della volontà di Wells Fargo di voler consolidare le proprie credenziali di investment banking andando a ingaggiare un vero e proprio duello con le più grandi banche d’affari del panorama mondiale come JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs.

In questa maxi operazione, Wells è stata affiancata da BNP Paribas, che si è impegnata a finanziare 20,7 miliardi di dollari del prestito, e da HSBC, che ha accettato di fornire poco meno di 9 miliardi di dollari. A sua volta, si tratta del prestito ponte più oneroso nella storia del gruppo BNP per un cliente corporate, ha detto una persona informata sulla questione.

Gli istituti di credito che hanno garantito a Netflix questo prestito ponte sono pronti a incassare i guadagni dall’operazione una volta che il gigante dell’intrattenimento in streaming avrà sottoscritto finanziamenti a lungo termine con altri soggetti andando a estinguere il prestito ponte con Wells Fargo, che riconoscerà a sua volta, in proporzione, la parte spettante a BNP Paribas e HSBC.

Il piano di Netflix è quello di un’offerta di obbligazioni non garantite da 25 miliardi di dollari, 20 miliardi di dollari in nuove linee di prestito e 5 miliardi di dollari di nuova linea di credito revolving, come mostrato dai documenti depositati presso i regolatori dei titoli statunitensi. Un piano illustrato direttamente dal direttore finanziario di Netflix, Spencer Neumann in una call di venerdì con gli investitori, sottolineando come questa operazione naturalmente andrà ad aumentare il debito della società.

«Siamo impegnati a mantenere un bilancio sano e i nostri solidi rating di credito investment grade – ha dichiarato Neumann agli investitori –. Ci aspettiamo che la leva pro forma sia elevata alla chiusura, con un piano chiaro per riportarla al di sotto degli obiettivi delle agenzie di rating per i nostri rating attuali entro due anni dalla chiusura».