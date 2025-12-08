Morte di Emiliano Sala, oggi lo scontro in Tribunale tra Cardiff e Nantes

A quasi sette anni dalla morte del calciatore argentino Emiliano Sala in un incidente aereo durante il suo viaggio che lo avrebbe portato a vestire la magia del Cardiff, gli avvocati del club gallese e del Nantes, società di provenienza dell’attaccante, saranno faccia a faccia quest’oggi presso il Tribunale commerciale di Nantes. A riportarlo è l’agenzia di stampa francese France-Presse.

«Questa udienza segna una nuova tappa verso la rivelazione della verità su questa vicenda e verso il rafforzamento della responsabilità nel mondo del calcio. Questo caso non mira a danneggiare il calcio: mira a proteggere la sua integrità», ha dichiarato in un comunicato all’AFP il Cardiff. Il club gallese si è rivolo al Tribunale commerciale di Nantes nel 2023 per chiedere un risarcimento per le perdite di ricavi e gli altri pregiudizi subiti a causa della morte del giocatore durante il viaggio che lo avrebbe portato a iniziare una nuova avventura in Premier League, attualmente invece la squadra è in League One, la terza divisione del calcio britannico. Il Cardiff chiede in particolare il risarcimento delle perdite finanziarie e di reputazione legate appunto alla retrocessione prima in Championship e poi in League One.

Sala perse la vita a soli 28 anni e il Cardiff ha sempre sostenuto che il Nantes fosse, tramite il suo agente Willie McKay, il committente del volo privato sul quale viaggiava il calciatore e che, se il trasferimento era effettivo al momento dell’incidente secondo il Tribunale arbitrale dello sport (TAS), è l’organizzazione di quel volo a essere responsabile.

Dal canto suo, il Nantes contesta «l’esistenza di una colpa, un nesso di causalità tra le ipotetiche colpe e il danno, e infine il danno stesso», come confermato all’AFP dall’entourage di Waldemar Kita, presidente del club francese. Inoltre, viene aggiunto che «non ha dubbi che le richieste del Cardiff saranno puramente e semplicemente respinte, come tutte le altre».

In un altro procedimento legato alla controversia tra i due club, nel 2022 il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha ritenuto che il trasferimento del calciatore fosse effettivamente finalizzato al momento della sua morte. E nel 2023 il Tribunale del calcio della FIFA ha ordinato al Cardiff di versare al Nantes il saldo del trasferimento del giocatore argentino, una cifra pari a oltre 11 milioni di euro su un totale di 17 milioni stabiliti dai documenti di compravendita del cartellino di Sala.

Infine, tornando al procedimento davanti al Tribunale commerciale di Nantes, il Cardiff ritiene che «si tratti di garantire standard più elevati nel nostro sport, in particolare in materia di trasferimenti». Il club punta il dito contro l’organizzazione di «voli illegali» da parte di un agente ritenuto «interdetto dall’esercizio». Dopo un’analisi condotta da un esperto incaricato dal Cardiff, il club gallese aveva quantificato il proprio danno in oltre 120 milioni di euro.