Lotito: «Non indebolirò la Lazio». Sarri replica: «Non basta, va rinforzata»

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena un botta e riposta a distanza fra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il suo allenatore Maurizio Sarri. Nel mezzo la partita pareggiata per 1-1 all’Olimpico contro il Bologna. Il tema centrale del confronto in differita è stato il mercato di gennaio, dopo che in estate il club biancoceleste non ha potuto effettuare alcuna operazione in entrata durante l’estate a causa dello sforamento dell’indice di liquidità e di altri indicatori a livello economico-finanziario.

«Ho detto che la Lazio a gennaio non verrà indebolita, c’è una logica – ha dichiarato a Sky nel prepartita Lotito –. Faremo le cose necessarie per migliorare e non mortificare le persone che ci sono all’interno dell’organico che stanno dimostrando il proprio valore. L’allenatore ci dirà se ha bisogno di ritocchi per la squadra. I nostri giocatori sono tutti appetiti da tante squadre, ma non li abbiamo messi sul mercato».

Dopo il triplice fischio della partita, è stato il turno di Sarri rispondere alle domande dei giornalisti in merito alle esternazioni del suo presidente sottolineando come la frase che la Lazio non verrà indebolita «non basta, questa squadra va rinforzata. Deve arrivare solo gente che ci migliora». Il tecnico ha poi parlato di Castellanos, apparso abbastanza nervoso durante la partita contro il Bologna: «Probabilmente perché non è al massimo della condizione, è voglioso di stare bene. A noi ci basterebbe fare qualche gol in più, chi lo fa non ci interessa più di tanto. C’è da essere più cattivi in zona gol».

Sulla sfida andata in scena all’Olimpico contro il Bologna: «La partita è stata fatta bene, li abbiamo messi in grande difficoltà. Il rammarico del gol preso è perché ci sono stati errori in serie, ci dispiace perché non abbiamo concesso tantissimo e abbiamo creato tanto. È stata una partita da squadra in grande crescita, ma dopo una partita così il rammarico è di non averla vinta. Espulsione Gila esagerata? L’arbitro un po’ permaloso lo è stato. Non c’è stata un’offesa personale, solitamente l’arbitro in queste occasioni si gira e fa finta di niente».