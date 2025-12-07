Samp, dal rinnovo con Mizuno ai danesi di Hummel: le quattro opzioni per lo sponsor tecnico

In attesa che venga chiarita la questione proprietà fra Joseph Tey e Matteo Manfredi, in casa Sampdoria si studia una grande novità per quanto riguarda la maglia blucerchiata.

Come riporta Il Secolo XIX, nel giugno del 2027 scadrà il contratto con lo sponsor tecnico attuale Macron, e l’area marketing, guidata da Luca Donati, si sta guardando intorno per individuare un nuovo partner, ovviamente che sia in grado di migliorare le condizioni attuali a livello contrattuale.

Ovviamente si tiene d’occhio anche il calendario. Le maglie con il nuovo sponsor tecnico saranno sì quelle della stagione 2027/28, ma per esigenze di marketing il marchio prescelto potrebbe richiedere di poterle mettere in produzione già a partire dall’inverno 2026. Quindi manca un solo anno, anzi meno, visto che bisogna prima chiudere l’accordo in tutte le sue parti.

I contatti e i sondaggi vanno avanti ormai da settimane e sono tutt’ora in corso. Sono arrivate già le prime offerte, che però non sono state ritenute sufficienti come quelle di Legea, Givova, Joma, Mizuno, Castore e Reebok. Mentre New Balance e Kappa non sono interessate e sullo sfondo rimangono al momento Nike e Adidas. Quindi in corsa ecco che ne rimangono quattro a questo punto: Erreà, Puma e Hummel, marchio danese, come il CEO Sport Jesper Fredberg, che sembra il favorito. Rimane in piedi, infine, anche la possibilità di un rinnovo con Macron.