Guidonia Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Guidonia Juve Next Gen in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 17esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Guidonia è in programma per domenica 7 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Guidonia Juve Next Gen in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio
Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)
Cosa include:
- Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€
- Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€
- Sky Ultra HD incluso
- App Sky Go inclusa per lo streaming
- Decoder Sky Stream a 19€ una tantum
Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.
Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.
Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.
Guidonia Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Perugia, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 12.30
-
ARZIGNANO VALCHIAMPO-INTER U23
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
-
GUIDONIA MONTECELIO-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
-
SALERNITANA-TRAPANI
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
-
PERUGIA-TERNANA
Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
-
NOVARA-L.R. VICENZA
Sky Sport 253 e NOW
-
UNION BRESCIA-LUMEZZANE
Sky Sport 254 e NOW
-
MONOPOLI-ATALANTA U23
Sky Sport 255 e NOW
-
TORRES-PINETO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
-
CAVESE-BENEVENTO
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
-
RAVENNA-PONTEDERA
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
-
AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA
Sky Sport 254 e NOW
-
COSENZA-AZ PICERNO
Sky Sport 255 e NOW
-
PRO PATRIA-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 256 e NOW
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 14.30
-
ASCOLI-FORLÌ
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
-
LECCO-ALCIONE MILANO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
-
VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE
Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
-
CARPI-VIS PESARO
Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
-
ALBINOLEFFE-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 15.00
-
GIANA ERMINIO-TRIESTINA
Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW