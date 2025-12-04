Lavori al Franchi: fumata grigia tra la Fiorentina e la sindaca di Firenze Funaro

Non si sblocca la situazione fra la Fiorentina e il Comune di Firenze riguardante lo stadio Franchi. L’incontro di ieri fra la sindaca Sara Funaro e il direttore generale della società toscana Alessandro Ferrari, accompagnati dai rispettivi tecnici, si può infatti ritenere interlocutorio. Una riunione che segue l’ultimatum della società, delusa dal lento procedere dei lavori.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, durante l’incontro le rassicurazioni chieste dalla Fiorentina non sono arrivate con la sindaca che ha confermato come il secondo e ultimo lotto degli interventi non inizierà prima del 2027. Una data ben lontana dalle ultime volontà espresse dal club per bocca dello stesso Dg Ferrari, che indicava nella fine del 2025 la deadline in cui Rocco Commisso sarebbe potuto intervenire direttamente con i fondi necessari alla conclusione dei lavori necessari.

Una proposta che, nelle intenzioni viola, avrebbe accelerato il tutto, ma a quanto pare non ci sono le condizioni per poterlo fare. Inoltre, il club avrebbe ottenuto, a fronte di un finanziamento diretto, una concessione pluriennale dell’impianto ammodernato a canone vantaggioso, rispetto alla cifra che il club dovrebbe versare al Comune se Palazzo Vecchio individuasse in proprio i 50-60 milioni di euro che mancherebbero per coprire tutti i costi.

Le mancate rassicurazioni sul secondo lotto dei lavori riducono al lumicino le speranze della Fiorentina da un lato di avere tempistiche certe sui lavori e dall’altro lato di chiudere la questione finanziamenti per gli interventi in programma. Lunedì, in Consiglio comunale, l’assessora Letizia Perini ha dichiarato che il nuovo cronoprogramma per ultimare il primo lotto (necessario a seguito dell’ennesima variante ai cantieri approvata dalla giunta) «è in fase di definizione, perché sono in corso di ultimazione gli atti amministrativi». La sindaca Funaro dichiarò che nel 2027 sarebbe finita la prima parte e che entro il 2029 sarebbero terminati tutti i lavori, ma mancano gli atti che lo stabiliscano. Insomma un passo avanti concreto non c’è stato, nonostante l’incontro di ieri.