Mondiali 2026: DAZN trasmetterà il sorteggio dei gironi. Attesa per i diritti tv

La piattaforma di sport in streaming DAZN – titolare dei diritti tv della Serie A fino al 2029 – ha annunciato che trasmetterà in modalità gratuita il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, evento in programma nella giornata di domani, venerdì 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 18.00 italiane (le ore 12.00 locali, a Washington).

L’Italia scoprirà a quale girone prenderà parte in caso di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gli Azzurri – che a marzo sfideranno l’Irlanda del Nord nella prima (e si spera non ultima) gara del playoff – sono inseriti in quarta fascia e rischiano quindi di dover affrontare un vero e proprio girone di ferro.

Nel frattempo, si attende ancora uno scatto sul fronte dei diritti televisivi della manifestazione in Italia. Il bando lanciato dalla FIFA è scaduto il 25 novembre scorso, ma è possibile che ci sia ora una fase di attesa legata alla qualificazione dell’Italia, che sarà certa solamente a pochi mesi dal via del torneo.

Diritti tv Mondiali 2026 – Le ipotesi sulla trasmissione

Ma chi potrebbe mettere le mani sul torneo? La Rai è sicuramente in prima fila. La tv di Stato ha trasmesso in esclusiva l’edizione del 2022 in Qatar – la prima della storia disputata tra novembre e dicembre – e punta ad avere i diritti anche per il 2026.

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha detto nelle scorse settimane che «tutti potranno fare un’offerta e la concorrenza sarà agguerrita. La Rai presenterà una proposta importante, sia se l’Italia si qualificherà sia nell’eventualità opposta. È giusto che il servizio pubblico trasmetta una manifestazione come i Mondiali». Insomma, che ci siano o meno gli Azzurri, la tv di Stato proverà a mettere le mani sulla competizione.

Tra chi guarda al torneo con interesse c’è anche DAZN. E’ probabile che la piattaforma di sport in streaming, dopo l’esperienza con la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre e considerando una partnership con la FIFA sempre più stretta, possa essere interessata a valutare l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa del Mondo.

Da capire nel caso la formula, soprattutto con riferimento alle eventuali partite della Nazionale italiana. Se la squadra di Gattuso dovesse qualificarsi, le sue sfide dovrebbero essere obbligatoriamente trasmesse in diretta e in chiaro (in maniera accessibile per almeno l’80% della popolazione italiana, come previsto da normativa AgCom).

In questo senso, la Rai sarebbe la destinazione più naturale per le partite degli Azzurri, ma sarà interessante capire se possa ripetersi quanto già visto con il Mondiale per Club: una partnership DAZN-Mediaset per la trasmissione in chiaro, vista la collaborazione tra le due realtà che negli ultimi mesi si è fatta sempre più stretta. La trasmissione del sorteggio dei gironi potrebbe essere un indizio in questo senso. Non solo. Italia e Spagna – dove DAZN e Mediaset sono molto attive – rimangono due dei grandi territori ancora scoperti per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv. Chissà che le parti non stiano lavorando per un doppio colpo su questi mercati.

Tra le grandi emittenti, infine, non dovrebbe invece essere della partita Sky. La pay-tv di Comcast ha acquistato i diritti tv del Mondiale di calcio l’ultima volta nel 2014 e difficilmente parteciperà all’asta per l’edizione di USA, Canada e Messico, soprattutto dopo l’investimento sulla Champions League fino al 2031.