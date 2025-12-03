HBO Max entra ufficialmente nel mercato italiano dello streaming. Dal 13 gennaio 2026, la piattaforma globale di Warner Bros. Discovery sarà disponibile anche nel nostro Paese, ampliando così l’offerta di un settore ormai ricco di player e sempre più competitivo. Il lancio italiano fa parte di un rollout europeo più ampio che coinvolgerà anche Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein.

Per gli utenti si tratta della prima occasione per trovare in un’unica app i contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport, oltre alle nuove produzioni originali italiane. Sul tavolo c’è anche un tema chiave per il mercato dei diritti sportivi: tutte le gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno disponibili integralmente sulla piattaforma, incluse in qualsiasi piano, un elemento che ridisegna il valore percepito dell’abbonamento.

L’offerta editoriale punta forte sui brand storici di Warner Bros. Discovery:

HBO Original come House of the Dragon , The Last of Us , The White Lotus ed Euphoria .

Serie inedite in Italia come Industry .

I blockbuster di Warner Bros. Pictures : da Superman a The Batman , passando per Dune e la saga Harry Potter .

A livello locale, la strategia di HBO Max apre con produzioni di alto profilo:

Portobello , la serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora (20 febbraio).

Una serie dedicata al caso Melania Rea , con Maria Esposito.

Le docuserie Gina Lollobrigida: Diva Contesa e Saman .

Sul lato cinema, il servizio offrirà in esclusiva Nonostante, il nuovo film di Valerio Mastandrea, e a febbraio Squali, esordio alla regia di Daniele Barbiero.

Quanto costa HBO Max? Sport: Olimpiadi 2026 incluse e pacchetto aggiuntivo Eurosport

Dal punto di vista sportivo, la novità più rilevante è che ogni abbonato, indipendentemente dal piano scelto, potrà seguire in diretta:

tutte le competizioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio).

In più, tramite il pacchetto Sport (3 euro/mese), sarà possibile accedere all’intero catalogo Eurosport, che include:

Australian Open e Roland-Garros 2026 – con il ritorno di Jannik Sinner;

l’intera stagione del ciclismo internazionale;

FA Cup, UFC, atletica, motori e sport invernali.

Una combinazione che colloca HBO Max tra gli operatori più completi per chi cerca un’offerta mista tra entertainment e sport.

Quanto costa HBO Max? Modello economico: tre piani di abbonamento e strategia “a portafoglio”

La piattaforma partirà con tre fasce prezzo:

Base con pubblicità – 5,99 €/mese (2 dispositivi, Full HD)

Standard – 11,99 €/mese (2 dispositivi, Full HD, 30 download)

Premium – 16,99 €/mese (4 dispositivi, 4K, 100 download)

Pacchetto Sport – 3 €/mese (aggiuntivo)

La strategia ricalca il modello già visto negli USA: un’offerta “flessibile” che punta a coprire diverse fasce di mercato, permettendo alla società di massimizzare ARPU e ridurre il churn rate. Per il settore dello streaming in Italia – dove il tasso di abbandono cresce e gli operatori spingono verso formule bundle (Netflix–TIM, Disney+–Sky, DAZN–Sky) – l’ingresso di HBO Max introduce un nuovo competitor con una proposta premium a prezzi relativamente competitivi.

Quanto costa HBO Max? Disponibilità e dispositivi

HBO Max sarà accessibile via app, web e partner terzi. Dal lancio sarà possibile:

creare fino a cinque profili;

usare parental control e suggerimenti personalizzati;

scaricare contenuti offline (per i piani che lo consentono).

L’app arriverà su Apple App Store e Google Play con pre-registrazione già da inizio gennaio. Con 128 milioni di abbonati globali (dato Q3 2025), Warner Bros. Discovery prosegue nella strategia di consolidamento internazionale. Dopo il debutto italiano, il marchio entrerà anche nel mercato britannico nel 2026, completando la presenza in Europa occidentale.