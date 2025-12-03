Calciomercato verso la rivoluzione? La FIFA: riforma nei prossimi mesi

«La FIFA ha preso atto della risoluzione emessa dal Comitato del Dialogo Sociale Settoriale dell’UE per il Calcio Professionistico in relazione alla riforma del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori (RSTP) avviata dalla FIFA lo scorso anno». Lo scrive l’organo di governo del calcio mondiale in una nota, a proposito delle osservazioni presentate dalla UEFA sulla riforma del calciomercato che si è resa necessaria dopo la sentenza sul caso Diarra.

«I principi concordati dalle parti interessate del calcio europeo sono in linea con le proposte già discusse a livello globale durante la consultazione in corso sulla revisione dell’RSTP negli ultimi mesi. In particolare, la FIFA rileva che i principi e le proposte presentati dalla stessa FIFA durante l’incontro con gli stakeholder globali lo scorso settembre sono stati accolti positivamente anche a livello europeo», si legge ancora.