Saint-Vincent, fiches in cambio di mazzette: indagato l’ex patron di Genoa e Livorno Spinelli

C’è anche l’imprenditore portuale di Genova Aldo Spinelli – ex proprietario di Genoa e Livorno – tra gli indagati dell’inchiesta di Aosta su un giro di fiches in cambio di mazzette nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Spinelli, già finito ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che aveva coinvolto l’allora presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è stato perquisito questa mattina.

«In merito alla perquisizione che ha riguardato questa mattina l’abitazione del commendatore Aldo Spinelli – ha spiegato l’avvocata Sabrina Franzone – al fine di evitare supposizioni deformanti e fuori contesto, vorremmo definire i contorni della vicenda. L’accusa riguarda una cifra in contanti, in legittimo possesso di Spinelli tanto che non viene contestato alcun episodio di riciclaggio, che in data 11 agosto 2024 il commendatore ritirò dalla sua cassetta del Casinò di Montecarlo. La somma venne portata al Casinò di Saint Vincent dove Spinelli chiese a due funzionari della casa da gioco di cambiarla in fiches da gioco e a cui poi avrebbe elargito una mancia».

«Che Spinelli fosse assolutamente convinto della liceità dell’operazione – ha cncluso la legale – lo confermano anche le intercettazioni in cui è lui stesso a chiedere conferma della regolarità dell’operazione. Senza dimenticare che la somma di cui si discute ammonterebbe a mille euro. La contestazione di corruzione ha sorpreso il commendatore che è comunque convinto di poter chiarire completamente il suo operato, pienamente lecito e da lui posto in essere in assoluta buona fede».

Secondo gli investigatori di Aosta, Spinelli avrebbe corrotto con mille euro a testa due funzionari del casinò di Saint-Vincent per cambiare 85mila euro in contanti in fiches, aggirando così le norme anti-riciclaggio. All’imprenditore i finanzieri di Genova, su delega dei colleghi valdostani, hanno sequestrato circa 30mila euro e due orologi.