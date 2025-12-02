LVMH, Pietro Beccari sarà il nuovo presidente e CEO del gruppo: sostituirà Sidney Toledano

Dal 1° gennaio 2026 Pietro Beccari sarà il nuovo presidente e CEO del gruppo LVMH, oltre a mantenere la propria carica di presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton. Questa nomina segue così l’addio di Sidney Toledano, Ad e presidente del gruppo fondato da Bernard Arnault, dopo 30 anni di carriera nel gruppo e sette alla sua guida. Infine, Damien Bertrand, finora vicepresidente di Louis Vuitton, entra a fare parte del comitato esecutivo di Lvmh.

«Vorrei ringraziare sentitamente Sidney Toledano, che è stato al mio fianco per oltre 30 anni ed è stato sempre presente, in ogni circostanza, con determinazione, talento e lealtà – ha dichiarato Bernard Arnault in una nota del gruppo che è da poco entrato nel calcio con il Paris FC –. Resterà sempre il mio consigliere speciale». E riguardo alla nomina di Pietro Beccari: «Dopo una decade trascorsa a guidare Dior e Louis Vuitton, sono molto felice che Pietro Beccari abbia acconsentito a portare la sua expertise a tutte le maison del gruppo. Pietro è un grande leader, con un talento unico e un’energia senza confini. Sa bene come circondarsi di talenti e svilupparli per preparare il futuro delle maison. Come capo di Louis Vuitton, sarà in grado di fare ancora più affidamento su Damien Bertrand, i cui contributi sono stati significativi negli ultimi mesi e che oggi si unisce al comitato esecutivo del gruppo».

Nato il 23 agosto 1967, Beccari è laureato in Economia e commercio presso l’Università di Parma, e inizia il suo percorso professionale nel settore marketing di Benckiser in Italia e Parmalat negli Stati Uniti, per poi passare alla Henkel in Germania, dove ricopre il ruolo di vicepresidente della divisione Haircare. Nel 2006 entra a far parte del gruppo LVMH in qualità di vicepresidente esecutivo Marketing e Comunicazione per Louis Vuitton, prima di diventare presidente e CEO di Fendi nel 2012 e di Christian Dior Couture nel 2018. Nel febbraio 2023 diventa diventato presidente e CEO di Louis Vuitton.

In un anno di rallentamento delle vendite, per l’intero settore del lusso, LVMH ha deciso di rinnovare i propri vertici: in primavera sono stati rinnovati i ruoli di diversi dirigenti, come Frederic Arnault, figlio di Bernard, nominato CEO di Loro Piana, e Pierre-Emmanuel Angeloglou, già Ad Fendi, nominato vice CEO di Dior, al fianco della CEO Delphine Arnault, unica femmina dei cinque figli del fondatore. Ramos Ros è da aprile il nuovo Ad di Fendi e Charlotte Coupé ha preso la guida di Kenzo.

(Image credit: Depositphotos)