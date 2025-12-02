Cairo sceglie il nuovo AD per La7: Alberto Braggio al vertice dell’emittente

Nuovo Amministratore Delegato per La7. Cairo Communication, la società di proprietà di Urbano Cairo (patron anche del Torino) che controlla la rete televisiva, ha infatti comunicato che dal primo dicembre 2025 Alberto Braggio ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato de La7. Il manager subentra a Marco Ghigliani, scomparso lo scorso ottobre dopo aver guidato la rete dal 2012.

Braggio, laureato in Economia aziendale in Bocconi lavora nel Gruppo Cairo Communication dal 2001 e fa parte dei consigli di amministrazione di Cairo Editore, CairoRcs Media, M-Dis, Ads e del consiglio generale della Fieg. Negli ultimi anni in particolare ha seguito le attività operative della Cairo Editore con il ruolo di Direttore Generale.

Dal primo gennaio 2026, inoltre, Edoardo Zecca entrerà in Cairo Editore come Direttore Generale. Zecca, laureato in Economia aziendale in Bocconi, ha ultimamente ricoperto il ruolo di Direttore Operativo nel gruppo Società Editrice Italiana e in precedenza ha lavorato in Telettra, Rcs, Mondadori, Telecom, Fieg e Sole 24 Ore ed stato docente a contratto di Organizzazione aziendale in Bocconi