I ricavi della Liga superano i 2 miliardi: nel 2024/25 bilancio in utile

I conti della Liga migliorano e tornano in positiva. Il massimo campionato spagnolo ha infatti chiuso la stagione 2024/25 con un risultato netto di 6,2 milioni di euro con ricavi sopra i 2 miliardi. A riportalo è il sito spagnolo Palco 23.

Si tratta di un netto miglioramento rispetto ai conti 2023/24 che aveva fatto registrare una perdita di oltre 5 milioni. Questo risultato si deve in parte all’aumento di ricavi dei diritti televisivi rispetto alla stagione precedente (1.872 milioni contro i 1.857 milioni) risultato dato dai 1.121 milioni arrivati dal mercato spagnolo e 748 milioni da quello internazionale.

Bilancio Liga 2024 2025 – Il peso delle sponsorizzazioni USA

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni si registra un calo del 20% rispetto all’annata precedente registrando quasi 130 milioni di ricavi. Mentre i fondi spesi per la manutenzione degli stadi sono stati 12,39 milioni. Nel dettaglio, gli USA rappresentano il mercato più redditizio per la Liga al di fuori dei confini nazionali. Fra accordi di sponsorizzazione e licenza, infatti, dagli Stati Uniti sono arrivati oltre 61 milioni. Un mercato che supera addirittura quello interno che per le sponsorizzazioni incassa 28,1 milioni, seguita dalla regione della Catalogna con 20,4 milioni. Dando uno sguardo ai ricavi provenienti dall’estremo est, Asia e Oceania, si arriva a una quota di 12 milioni, mentre in Medio Oriente, Africa e il resto dell’Europa a 6,4 milioni.

Nel complesso si registra una riduzione generale delle spese che di fatto ha permesso alla Liga di chiudere il bilancio 2024/25 in utile. In particolare, il risultato finanziario si è situato a 26,6 milioni di euro, rispetto ai poco più di 22 milioni di euro della stagione 2023-2024. Da parte sua, le spese per le forniture sono calate del 4%, fino a 1.654 milioni; l’area del personale ha richiesto un esborso di quasi 50 milioni di euro, il 2% in più rispetto all’anno precedente, e le altre spese operative di 352,9 milioni, +14,6%.

Infine la situazione debitoria del massimo campionato spagnolo, presieduto da Javier Tebas, al 30 giugno 2025 è pari a un passivo corrente di 710,4 milioni e a uno non corrente di 1.788 milioni. Fanno parte di quest’ultimo dato anche i 1.757 milioni derivanti dall’accordo per la cessione di una parte dei ricavi da diritti televisivi con CVC, che rientra nella categoria passivo finanziario a lungo termine, mentre i debiti con enti di credito con scadenza maggiore a un anno sono a quasi 5.800 milioni di euro. Nel breve termine, la Liga ha formalizzato polizze e linee di credito per 163 milioni, un prestito con OLB Bank per 24,1 milioni, e con creditori commerciali per più di 166 milioni.