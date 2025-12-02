Serie A, crescono gli ascolti su DAZN: +20% rispetto al 2024/25

La 13esima giornata di Serie A su DAZN è stata seguita da un totale di oltre 6,3 milioni di spettatori. Si conferma così il trend positivo di questa stagione che registra una crescita del 20% rispetto al 2024/25.
A trainare i dati di ascolto dell’ultima giornata del massimo campionato italiano è stato il posticipo di domenica sera all’Olimpico fra Roma e Napoli, deciso per gli ospiti dal gol di David Neres. La partita che ha messo in palio il primato in classifica è stata seguita su DAZN da quasi 1,8 milioni di persone. L’altra partita di giornata che ha superato la soglia del milione di spettatori è stata Juventus-Cagliari andata in scena alle 18.00 di sabato.
Tornando alla sfida dell’Olimpico, quello di domenica sera è stato lo scontro diretto fra Roma e Napoli più visto dalla stagione 2022/23, considerando le partite sia del girone di andata che di ritorno.
Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della 12esima giornata di Serie A, incluso Zona DAZN, andata in onda sabato dalle ore 15.00:
- Venerdì 28 novembre, ore 20.45, Como-Sassuolo – 256.884 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Sabato 29 novembre, ore 15.00, Genoa-Verona – 80.964 spettatori
- Sabato 29 novembre, ore 15.00, Parma-Udinese – 51.105 spettatori
- Sabato 29 novembre, ore 15.00, ZONA DAZN – 166.356 spettatori
- Sabato 29 novembre, ore 18.00, Juventus-Cagliari – 1.016.368 spettatori
- Sabato 29 novembre, ore 20.45, Milan-Lazio – 830.954 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 30 novembre, ore 12.30, Lecce-Torino – 393.204 spettatori
- Domenica 30 novembre, ore 15.00, Pisa-Inter – 933.991 spettatori
- Domenica 30 novembre, ore 18.00, Atalanta-Fiorentina – 468.209 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 30 novembre, ore 20.45, Roma-Napoli – 1.786.939 spettatori
- Lunedì 1° dicembre, ore 20.45, Bologna-Cremonese – 403.677 spettatori
- TOTALE – 6.388.651 spettatori