Serie A, crescono gli ascolti su DAZN: +20% rispetto al 2024/25

La 13esima giornata di Serie A su DAZN è stata seguita da un totale di oltre 6,3 milioni di spettatori. Si conferma così il trend positivo di questa stagione che registra una crescita del 20% rispetto al 2024/25.

A trainare i dati di ascolto dell’ultima giornata del massimo campionato italiano è stato il posticipo di domenica sera all’Olimpico fra Roma e Napoli, deciso per gli ospiti dal gol di David Neres. La partita che ha messo in palio il primato in classifica è stata seguita su DAZN da quasi 1,8 milioni di persone. L’altra partita di giornata che ha superato la soglia del milione di spettatori è stata Juventus-Cagliari andata in scena alle 18.00 di sabato.

Tornando alla sfida dell’Olimpico, quello di domenica sera è stato lo scontro diretto fra Roma e Napoli più visto dalla stagione 2022/23, considerando le partite sia del girone di andata che di ritorno.

Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della 12esima giornata di Serie A, incluso Zona DAZN, andata in onda sabato dalle ore 15.00: