Champions, Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea in contemporanea: allerta tra aeroporti e città

Martedì 9 dicembre, in occasione della sesta giornata di Champions League, andrà in scena un doppio scontro Serie A-Premier League. Infatti, alle ore 21.00 scenderanno in campo a San Siro l’Inter di Cristian Chivu contro il Liverpool, mentre alla New Balance Arena di Bergamo andrà in scena Atalanta-Chelsea.

In palio punti importanti per il proseguo del percorso in Champions delle quattro squadre, che si giocano da una parte, Inter e Chelsea, l’accesso anticipato agli ottavi di finale, mentre Atalanta e Liverpool vogliono scongiurare la loro partecipazione ai playoff, non affrontando così due partite per conquistarsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Ma oltre al campo, si preannuncia una giornata molto importante sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Come detto, le due partite si giocheranno la stessa sera e nella stessa fascia oraria, con i rispettivi settori ospiti che si preannunciano esauriti. Anzi, quello della New Balance Arena è già sold out, e nelle prossime ore anche i 4.401 tagliandi disponibili per i tifosi del Liverpool a San Siro saranno terminati. Per la contemporaneità delle due partite, gli scali aeroportuali milanesi, da Linate a Malpensa fino a Milano Orio al Serio (in provincia di Bergamo, ma ufficialmente riconosciuto come il terzo scalo del capoluogo lombardo) saranno protagonisti di un vero e proprio esodo delle due tifoserie inglesi.

L’arrivo dei tifosi inglesi in Italia è da sempre vissuto con grande attenzione a livello di ordine pubblico, ma sono rarissimi i precedenti di due partite in programma sul territorio italiano in contemporanea con la presenza di due tifoserie anglosassoni in arrivo negli stessi aeroporti. L’allerta è massima a una settimana dalla doppia sfida Serie A-Premier League con grande attenzione a quello che succederà sul campo, ma anche soprattutto nelle ore antecedenti alle due partite in luoghi delicati come gli aeroporti e nelle città di Bergamo e Milano.