Ufficiale, la FIGC revoca l'affiliazione al Rimini: squadra estromessa dalla Serie C

«Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società». Con queste poche parole è arrivata la parola “fine” per la stagione del Rimini.

La società romagnola, messa in liquidazione e con i suoi calciatori che nelle prossime ore saranno ufficialmente svincolati, era stata inserita nel girone B di Serie C e aveva presentato in tribunale la richiesta di liquidazione volontaria da parte del gruppo guidato da Nicola Di Matteo, che ne aveva assunto la proprietà a inizio novembre. Il bilancio depositato riporta una perdita al 30 giugno 2025 di oltre 4 milioni di euro.

Adesso tutte le gare disputate dai biancorossi verranno annullate e i punti conquistati dagli avversari saranno considerati nulli, con le squadre che avrebbero dovuto incontrare il Rimini che dovranno osservare un turno di riposo, a partire dalla Torres, che già ieri aveva disdetto la prenotazione in un albergo della città.

Di seguito, la nuova classifica del campionato alla luce dell’esclusione del club romagnolo: