Accuse di violenza sessuale, Gudmundsson assolto in appello

Nonostante la sconfitta in Conference League contro l’AEK Atene, arrivano buone notizie per Albert Gudmundsson. Infatti, nella giornata di ieri è stato ufficialmente respinto il ricorso presentato contro l’assoluzione del giocatore della Fiorentina dopo l’accusa di cattiva condotta sessuale.

A inizio novembre il classe 1997 era tornato in Islanda per presenziare all’appello, di cui era atteso l’esito entro e non oltre i primi di dicembre. Il ragazzo era già stato assolto in tutti gli altri gradi di giudizio: a questo punto la vicenda si può praticamente considerare chiusa. Possibile un ulteriore ricorso, che però in casi come questi è molto raro.

«Questa è la conclusione corretta ed è stato confermato un verdetto ben motivato e ampiamente comprovato» le parole del legale del calciatore, Vilhjalmur, subito dopo l’annuncio del verdetto. L’avvocato dichiara di non aver ancora letto le motivazioni, «ma questo non cambia l’esito, è un diritto legale e non avrebbe mai dovuto esserci un incriminazione in questo caso. Il Procuratore Distrettuale ha deciso di archiviare il caso. Il Procuratore di Stato ha deciso che dovesse essere emesso un atto di accusa. Sia per errore di diritto che per errore di fatto, a mio parere», ha concluso il legale del calciatore.