Stadio della Roma, il Comune: «A giorni il progetto definitivo: siamo ottimisti»

La società giallorossa è al lavoro per presentare tutta la documentazione entro la prima metà di dicembre.

Progetto definitivo stadio Pietralata
Il rendering del nuovo stadio della Roma

Si avvicina sempre di più il momento della presentazione del progetto definitivo della Roma in merito al nuovo stadio a Pietralata. Dopo un leggero rinvio, infatti, il periodo individuato dal club giallorosso non dovrebbe superare la prima metà di dicembre.

«La palla è nel campo della società – ha confermato assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato a margine di un evento –, credo si tratti di giorni perché devono presentare il progetto definitivo. Possiamo rimanere molto ottimisti. É importante, a prescindere dal tifo per la Roma o per la Lazio, che si facciano stadi e nuovi impianti per fare in modo che questa città sia internazionale e all’avanguardia».

L’obiettivo di Comune e club giallorosso è quello di definire il contratto che regolerà tutti i rapporti fra le parti. I terreni, infatti, rimarranno di proprietà pubblica. Proprio per questo, le parti sono al lavoro visto che il testo della convenzione è fondamentale, forse ancor più delle tavole progettuali sui singoli ponti o parcheggi, perché è il documento che contiene i reciproci impegni fra le parti. Ed è quello che, in caso di contestazioni, farà fede in tribunale, qualora sorgessero eventuali problemi.

Mercoledì c’è stato un incontro in cui si è raggiunta l’intesa di massima su tutti i punti della convenzione che erano ancora aperti, anche se non c’è stata alcuna nota da nessuna delle parti coinvolte. Tuttavia, nelle scorse settimane erano rimaste aperte diverse questioni: l‘assetto societario del futuro gestore di tutte le strutture previste dal progetto, dallo stadio ai parcheggi, passando per le opere pubbliche e poi la costruzione la gestione. E la questione delle penali in caso di ritardi che saranno calcolate solo sulle opere pubbliche in senso stretto, quindi i ponti o i parcheggi. Non sullo stadio.

