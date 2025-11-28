Stadio della Roma, il Comune: «A giorni il progetto definitivo: siamo ottimisti»

Si avvicina sempre di più il momento della presentazione del progetto definitivo della Roma in merito al nuovo stadio a Pietralata. Dopo un leggero rinvio, infatti, il periodo individuato dal club giallorosso non dovrebbe superare la prima metà di dicembre.

«La palla è nel campo della società – ha confermato assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato a margine di un evento –, credo si tratti di giorni perché devono presentare il progetto definitivo. Possiamo rimanere molto ottimisti. É importante, a prescindere dal tifo per la Roma o per la Lazio, che si facciano stadi e nuovi impianti per fare in modo che questa città sia internazionale e all’avanguardia».

L’obiettivo di Comune e club giallorosso è quello di definire il contratto che regolerà tutti i rapporti fra le parti. I terreni, infatti, rimarranno di proprietà pubblica. Proprio per questo, le parti sono al lavoro visto che il testo della convenzione è fondamentale, forse ancor più delle tavole progettuali sui singoli ponti o parcheggi, perché è il documento che contiene i reciproci impegni fra le parti. Ed è quello che, in caso di contestazioni, farà fede in tribunale, qualora sorgessero eventuali problemi.

Mercoledì c’è stato un incontro in cui si è raggiunta l’intesa di massima su tutti i punti della convenzione che erano ancora aperti, anche se non c’è stata alcuna nota da nessuna delle parti coinvolte. Tuttavia, nelle scorse settimane erano rimaste aperte diverse questioni: l‘assetto societario del futuro gestore di tutte le strutture previste dal progetto, dallo stadio ai parcheggi, passando per le opere pubbliche e poi la costruzione la gestione. E la questione delle penali in caso di ritardi che saranno calcolate solo sulle opere pubbliche in senso stretto, quindi i ponti o i parcheggi. Non sullo stadio.