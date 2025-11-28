Serie B, la sfida Cesena-Modena in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

La 14ª giornata di Serie BKT si aprirà domani sera con il derby Cesena–Modena, in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi alle ore 20:30. Lo scontro al vertice sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguito anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

Un derby, che promette spettacolo, tra due squadre che hanno forti ambizioni di classifica: il Cesena, quarto a 23 punti, cerca l’immediato riscatto dopo il passo falso contro la capolista Monza, sfruttando il fattore campo per agganciare i rivali e accorciare sulla zona promozione diretta. Di fronte troverà un Modena, secondo a quota 26, che vorrà tornare a casa con una vittoria, dopo la serie di pareggi con Südtirol e Frosinone.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Cesena Modena in streaming gratis – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 25 euro al mese sul piano mensile per la durata di tre mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.

Al termine dei tre mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.