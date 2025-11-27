Anta Sports mette nel mirino Puma: pronta un’offerta d’acquisto

La cinese Anta Sports Products sta valutando la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisizione di Puma, secondo quanto riportato da Bloomberg. Anta, quotata a Hong Kong, ha incaricato un advisor di analizzare l’operazione e potrebbe allearsi con un fondo di private equity qualora decidesse di procedere.

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati: le azioni Puma hanno registrato un aumento tra il 12% e il 15%, spinte dalle aspettative di una possibile acquisizione. Il rialzo riflette la reazione degli investitori di fronte a un potenziale cambio di strategia che potrebbe rilanciare l’azienda tedesca. Nei mesi scorsi era circolata anche l’ipotesi di una fusione tra Puma e la sua “sorella” Adidas.

Anta non è però l’unica realtà interessata a Puma. Tra i potenziali acquirenti figurano anche la cinese Li Ning e la giapponese Asics, sebbene Li Ning si sia affrettata a smentire trattative concrete, dichiarando di essere concentrata sulla crescita del proprio marchio. Per quanto riguarda Asics, le informazioni disponibili parlano soltanto di valutazioni preliminari di interesse.