Anta Sports mette nel mirino Puma: pronta un’offerta d’acquisto

La cinese Anta Sports Products sta valutando la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisizione di Puma, secondo quanto riportato da Bloomberg. Anta, quotata a Hong Kong, ha incaricato un advisor di analizzare l’operazione e potrebbe allearsi con un fondo di private equity qualora decidesse di procedere.
La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati: le azioni Puma hanno registrato un aumento tra il 12% e il 15%, spinte dalle aspettative di una possibile acquisizione. Il rialzo riflette la reazione degli investitori di fronte a un potenziale cambio di strategia che potrebbe rilanciare l’azienda tedesca. Nei mesi scorsi era circolata anche l’ipotesi di una fusione tra Puma e la sua “sorella” Adidas.
Anta non è però l’unica realtà interessata a Puma. Tra i potenziali acquirenti figurano anche la cinese Li Ning e la giapponese Asics, sebbene Li Ning si sia affrettata a smentire trattative concrete, dichiarando di essere concentrata sulla crescita del proprio marchio. Per quanto riguarda Asics, le informazioni disponibili parlano soltanto di valutazioni preliminari di interesse.
Il percorso verso una possibile acquisizione non è tuttavia privo di ostacoli. Il principale nodo è il prezzo: il maggiore azionista di Puma, la holding francese Artémis, detiene il 29% del capitale. Le sue aspettative di valutazione potrebbero rendere difficile raggiungere un accordo, soprattutto considerando il forte calo del valore di mercato di Puma nel 2025.
Puma arriva a questo momento in una fase complicata: nell’ultimo anno il titolo ha perso oltre il 50% e l’azienda ha ridotto i costi attraverso tagli del personale nell’ambito del piano di ristrutturazione avviato dal nuovo amministratore delegato Arthur Hoeld. Il marchio sta cercando di ridefinire la propria strategia: ridurre gli sconti, snellire la gamma dei prodotti e rafforzare il marketing.
Sebbene le trattative siano ancora in una fase preliminare e non vi sia alcuna garanzia che portino a un’offerta formale, questa possibile operazione potrebbe rappresentare un cambiamento rilevante per Puma. Se si concretizzasse, non solo modificherebbe la proprietà di uno storico marchio di calzature e abbigliamento sportivo, ma mostrerebbe anche come i brand asiatici stiano puntando a espandersi a livello globale attraverso acquisizioni strategiche.