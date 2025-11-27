Caltagirone, Milleri (EssiLux) e Lovaglio (MPS) indagati per la scalata a Mediobanca

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di EssiLux Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza.

L’inchiesta vede al centro un presunto accordo in relazione all’offerta pubblica di scambio che ha portato l’istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. Sono iscritti per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti il Gruppo Caltagirone e la holding Delfin.

Alla notizia dell’indagine, il titolo a Piazza Affari di Mps scivola del 5%. Sotto pressione anche il titolo di Mediobanca, in calo del 3% .

