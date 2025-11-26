Lazio, ok dal Comune al diritto di superficie del Flaminio per 99 anni

Nelle ultime ore, quasi a sorpresa, è arrivato il parere positivo dell’Avvocatura capitolina, che ha giudicato legalmente percorribile la richiesta avanzata da Claudio Lotito al Comune di Roma per un diritto di superficie della durata di 99 anni dell’area del Flaminio.

Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, la decisione dei consulenti del Campidoglio è stata comunicata ieri allo stesso Lotito direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha fatto sapere così al patron della Lazio il consenso degli avvocati. Il parere dell’Avvocatura rappresentava uno dei due nodi da sciogliere sulla questione Flaminio.

L’altra questione da superare è il vincolo della Soprintendenza sullo stadio, che è considerato un monumento nazionale. Prima di capire, però, se sarà possibile farlo, aggirando indenni anche i probabili ricorsi della fondazione Nervi e quelli dei comitati cittadini, la Lazio dovrà presentare il progetto preliminare e seguire lo stesso iter burocratico percorso dalla Roma per il suo stadio a Pietralata che prevede: l’apertura di una conferenza dei servizi preliminari, il pubblico interesse da parte dell’Assemblea capitolina, la presentazione del progetto definitivo e infine la conferenza dei servizi decisoria. Un percorso ancora abbastanza lungo, ma che comunque la Lazio ha iniziato a seguire con un primo passo positivo.